Joven de 17 años murió en medio de ataque armado en Piedecuesta, Bucaramanga

En las últimas horas de estos primeros días de mayo se han registrado varios ataques armados en distintos puntos de Piedecuesta, Bucaramanga y Floridablanca. El caso más grave ocurrió en la madrugada de este domingo en el barrio Palermo I, en el municipio de Piedecuesta.

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La jornada violenta se concentró principalmente en el área metropolitana de Bucaramanga, donde se reportaron varios episodios con arma de fuego en un corto lapso de tiempo, generando alarma entre los habitantes de los tres municipios.



Joven de 17 años murió en medio de ataque armado en Piedecuesta

Según recogió Caracol Radio, dos adolescentes que se movilizaban en motocicleta fueron interceptados por dos sujetos que también iban en un vehículo similar. Sin mediar palabras, uno de los agresores disparó en repetidas ocasiones contra los jóvenes.

En el lugar murió un menor de 17 años, de quien se desconoce la identidad, debido a la gravedad de las heridas. Su acompañante, de 16 años, resultó herido en uno de sus brazos y fue trasladado al hospital de Piedecuesta, donde permanece bajo observación médica.



Horas antes, en otro punto del mismo municipio, se presentó un hecho de violencia en la zona que conecta los barrios La Candelaria y Cenaprov, cerca de la ribera del río. Allí, un hombre resultó herido tras una discusión con otra persona. Durante el altercado recibió un disparo con orificio de entrada y salida, tras lo cual el agresor huyó del lugar.



La víctima fue llevada inicialmente a un centro asistencial de Piedecuesta y posteriormente remitida al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga debido a la complejidad de la lesión. De acuerdo con registros conocidos, el hombre tenía antecedentes judiciales y había estado privado de la libertad en años anteriores por hurto.

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En el municipio de Floridablanca también se reportó un ataque armado en el sector de las Torres de Altos de Bellavista. En este caso, las autoridades investigan un posible intento de sicariato que dejó una persona herida, cuya identidad y estado de salud no han sido revelados oficialmente.

Hasta el momento no se han entregado resultados sobre capturas o identificación de los autores.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co