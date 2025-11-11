Promesa del fútbol que iba a jugar con club argentino, se ahogó: su padre murió al querer salvarlo

Joel David López, de 16 años, y su padre, Orangel López Vaquero, de 42, murieron ahogados en una represa de Tuchín, en Córdoba, el pasado fin de semana. Un niño de 7 años, hermano e hijo de las dos víctimas, fue quien alertó a las demás personas que estaban en el lugar. Sin embargo, nada pudieron hacer para rescatarlos con vida.

El adolescente, que era una promesa del fútbol, planeaba viajar en diciembre a Argentina, donde el club San Lorenzo lo había convocado para jugar durante un periodo de prueba.



¿Por qué padre e hijo fueron a la represa?

Según han reportado medios regionales, Joel David, Orangel y el niño viajaron a Sincelejo para tramitar el pasaporte del futbolista. A su regreso al corregimiento de Castilleral, en el municipio de Tuchín, en Córdoba, donde el padre trabajaba como vigilante, decidieron parar en El Peñol Petaca, donde hay una represa en la que la gente suele nadar.

Los tres se metieron al cuerpo de agua, pero el jugador llegó a un lugar profundo y empezó a perder fuerza y hundirse.



Su hermanito de 7 años habló con Mario Manuel Urbanez y le contó que mientras él estaba en una poza pequeña, “mi hermano se estaba ahogando y mi papá salió nadando y se ahogó en el medio”, dando a entender que no llegó hasta su hijo adolescente. Ambos se ahogaron.



Adrián Cárdenas, presidente de la Liga de Fútbol de Sucre, le dijo al diario El Tiempo que “es una gran pérdida para el fútbol de Sucre, para el fútbol colombiano. Era una de las grandes promesas de nuestro deporte y lamentablemente se va a muy temprana edad”.

Sergio Martínez, quien fue su entrenador, declaró al mismo medio que “era un muchacho con mucha disciplina, era una cualidad que lo caracterizaba desde que llegó al club. Si le decían que entrenaba a las cinco de la mañana, ahí estaba; si era a las cuatro, ahí estaba. Era la base del éxito para Joel”.

Según se ha informado, el joven había jugado para la sub-17 de la Liga de Fútbol de Sucre y con el Envigado FC.

Padre e hijo fueron sepultados el lunes 10 de noviembre.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co