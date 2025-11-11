En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Promesa del fútbol que iba a jugar con club argentino, se ahogó: su padre murió al querer salvarlo

Promesa del fútbol que iba a jugar con club argentino, se ahogó: su padre murió al querer salvarlo

Joel David López tenía 16 años y estaba listo para jugar durante un periodo de prueba en el San Lorenzo. Su hermanito, de solo 7 años, fue testigo de la tragedia y contó cómo ocurrió.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 11 de nov, 2025
Joven promesa del fútbol que iba a jugar con club argentino, se ahogó: su padre murió al querer salvarlo
AFP

