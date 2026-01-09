Realidad de la ficción de Changó, el gran putas: el libro de la cruda esclavitud en América

Changó, la famosa deidad guerrera y poderosa que hace parte de la cultura e historia africana, también es la huella de este continente en América. Su nombre, sus relatos y lo que representa continúa escuchándose por todos los rincones del Nuevo Mundo y por las costas colombianas también. Suenan en San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América, y sigue existiendo en la cultura y los saberes ancestrales de una comunidad que llegó a estas tierras cargando el peso de sus cadenas desde el siglo XVI.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Changó, el gran putas, es el clásico colombiano de Manuel Zapata Olivella. Retrata con gran cercanía la historia de esta diáspora africana; de una civilización que fue totalmente sometida a la esclavitud por Europa y que llegó con su cultura, su música y sus saberes a tierras americanas. "¡Changó! ¡Changó! Buscaste fuera de África la Loba Blanca para cumplir tu venganza. La que vende y compra por un doblón de cobre un collar de vidrio por tres reales, un rebaño de hombres", se lee en parte del libro.

Acorde con el mito consignado en este libro de Zapata Olivella, el destierro de los hombres fue la maldición que impuso Changó, espíritu de la guerra y el trueno, del fuego y de los tambores, el día que fue expulsado del Olimpo africano por rebelarse contra sus hermanos. Producto de esta venganza, afirma aquel relato, nació la cruda esclavitud de este pueblo.



En esta, la primera parte del especial Tambores de Libertad, el subdirector de Noticias Caracol, Alberto Medina, viajó a estas tierras en las que se fusionó África con América. En la primera parte de esta travesía,Medina conversó con el profesor William Mina, estudioso de la novela, quien ve a Changó como el gran protagonista detrás de la diáspora, la salida de millones de africanos de su continente. "Un hombre, un individuo una familia y una civilización, se comporta de acuerdo a sus actos, pero esos actos al mismo tiempo se le pueden devolver. En el fondo ese es el rol de Changó", explica Mina.



Pero una de la curiosidades de este relato radica en que Changó, a la luz de la novela, es tanto el dios que condena y el dios que protege a los esclavizados que buscan la libertad. El profesor Alfonso Cassiani, un historiador palenquero, explica de mejor forma esta paradoja: "Changó es el gran protector, y ese protector también tuvo la facultad de posibilitar, o por lo menos de no detener. Y ese protector es, precisamente, el que le da la fuerza para poder resistir en el escenario de la esclavización. En medio de ese curso él asume un rol trascendental que es proteger, pero proteger no como quien quita, sino como quien da la fuerza, la energía vital para poder resistir", explica.

Publicidad

En esta misma obra de Zapata Olivella, Changó protege a Benkos Biohó, el famoso rebelde que escapó del blanco, huyó hacia tierra oculta y allí selló la libertad de los cimarrones. Es él quien brilla con su mano en alto en San Basilio de Palenque. Su descripción en Changó, el gran putas, es casi mesiánica, de un rey: "Aquí nace el vengador, ya está con nosotros el brazo de fuego, la muñeca que se escapará de los grillos, el diente que destroza las cadenas… (…) trae sangre de príncipe. Nace entre nosotros, será nuestro rey. Protegido de Elegba será bautizado con el nombre cristiano de Domingo, pero todos los llamaremos Benkos, porque Benkos se llama el tatarabuelo rey que sembró su kulonda.”, se lee en una parte del libro.

En el texto también sobresale la historia de José Prudencio Padilla, el otro protagonista colombiano del libro, quien es descrito como un militar que, siendo hijo de mulata e india, alcanzó el grado de general y fue clave en las batallas por la independencia de Colombia. Tanto Benkos como José Prudencio iluminan las páginas de la obra cumbre de Manuel Zapata Olivella, en un camino de espinas que tiene mucho de realidad y de mito, de sangres encontradas, de hombres y de dioses.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL / EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL