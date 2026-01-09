Reportan temblor en Meta, Colombia, en la noche de este 9 de enero

En la noche de este viernes 9 de enero el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor en el país. En esta ocasión el epicentro fue Mesetas, Meta, y el magnitud del movimiento telúrico fue de 2.7 con una profundidad superficial, es decir, menor de 30 kilómetros.



La entidad señaló que el sismo ocurrió a las 8:18 de la noche de este viernes. No hay reportes de personas o edificios afectados por el temblor. En redes sociales no se reportaron usuarios que hayan percibido el movimiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cuatro temblores en Colombia este viernes 9 de enero

Este temblor en Mesetas, Meta, se suma a otros tres movimientos telúricos que reportó el Servicio Geológico Colombiano en la mañana de este viernes. Los sismos ocurrieron a lo largo de la mañana en diferentes zonas del país: Santander, Chocó y Nariño.

El primer temblor en Colombia ocurrió a la 1:39 de a madrugada y tuvo como epicentro el municipio de Santa Helena del Opón, Santander, y tuvo una magnitud de 3.4 en la escala de Richter.



Luego, a las 2:11 de la madrugada, se presentó otro temblor en Colombia, el cual tuvo como epicentro el municipio de San Juan Docordó, Chocó. Fue de magnitud 2,6 y registró una profundidad menor a 30 kilómetros.



Finalmente, a las 5:07 de la mañana fue el último movimiento telúrico registrado durante la madrugada de este viernes 9 de enero y tuvo como epicentro el municipio de Nariño, departamento de Nariño. Este sismo fue de magnitud 2,7 y presentó una profundidad de 9 kilómetros.



¿Qué hacer durante un temblor?

Durante un temblor, la prioridad de cualquier persona es proteger su vida y reducir los riesgos inmediatos. En el momento en que la tierra comienza a sacudirse, se recomienda mantener la calma y aplicar la regla básica de “agacharse, cubrirse y sujetarse”. Esto implica buscar refugio bajo una mesa resistente o escritorio, cubrir la cabeza y el cuello con los brazos y mantenerse en esa posición hasta que el movimiento cese.

Publicidad

Si no hay muebles sólidos cerca, es preferible colocarse junto a una pared interior, lejos de ventanas, espejos, lámparas o cualquier objeto que pueda caer. Es fundamental evitar el uso de ascensores y no salir corriendo, ya que la mayoría de accidentes ocurre por caídas de objetos o por intentar desplazarse durante el sismo.

En espacios públicos, como oficinas o escuelas, cada persona debe seguir las indicaciones de brigadistas o responsables de seguridad. Si el temblor sorprende en la calle, lo más seguro es alejarse de postes, cables eléctricos, edificios altos y buscar un área abierta. En caso de estar conduciendo, se aconseja detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes o túneles, y permanecer dentro hasta que el movimiento termine.

Publicidad

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con una complejidad geológica privilegiada pero activa. Se encuentra ubicado en la denominada "Esquina Noroccidental de Suramérica", un punto de encuentro donde convergen tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca (en el Pacífico), la Placa del Caribe (al norte) y la Placa Suramericana (sobre la cual se asienta el continente).

La interacción de estas placas, que se mueven y chocan entre sí en un proceso conocido como subducción, genera una acumulación constante de energía. Cuando las rocas en el interior de la tierra ya no pueden soportar la presión, se rompen y liberan esa energía en forma de ondas sísmicas. Este dinamismo no solo es responsable de los temblores, sino también de la formación de nuestras tres cordilleras y de la actividad volcánica en el país.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL