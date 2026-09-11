Pronóstico del clima 11 al 13 de septiembre de 2026: alerta por onda tropical, lluvias e incendios

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), a través del Comunicado Especial No. 101, informó que el territorio colombiano enfrentará un comportamiento meteorológico variable marcado por el predominio de tiempo seco en algunas zonas e intensas precipitaciones en otras. Este panorama estará impulsado principalmente por el avance de la onda tropical No. 48, la cual propiciará un incremento sustancial en la nubosidad, descargas eléctricas y lluvias persistentes, con especial impacto en el norte y occidente del país. El organismo oficial advierte que las condiciones más lluviosas a nivel nacional se registrarán durante la jornada del domingo 13 de septiembre de 2026.



Paralelamente, las autoridades meteorológicas señalaron que continuarán reportándose temperaturas elevadas en sectores del norte y centro de la región Caribe, zonas costeras de la región Pacífica, áreas de la Orinoquía, Amazonía y los valles interandinos del río Magdalena. Asimismo, se mantiene el monitoreo sobre la tendencia de niveles bajos en las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena, al tiempo que se decretaron alertas rojas por amenaza de incendios de la cobertura vegetal en departamentos como Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca, Huila, Nariño, La Guajira (Alta Guajira) y Boyacá.



¿Cómo será el clima este fin de semana?

El IDEAM detalló la distribución de las precipitaciones y tiempo seco para cada una de las jornadas del fin de semana:



Viernes 11 de septiembre de 2026 : Se prevén lluvias de variada intensidad en sectores de Magdalena, Norte de Santander, Santander, occidente de Boyacá, Risaralda, Vichada, Guaviare y Vaupés . En contraste, predominará el tiempo seco en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina .

: Se prevén en sectores de . En contraste, predominará el tiempo seco en el . Sábado 12 de septiembre de 2026 : La onda tropical No. 48 acentuará las lluvias en las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta , sur de Córdoba, Antioquia, Risaralda, Chocó, sur de Santander, Arauca, Vichada, Meta, Guainía, Valle del Cauca, Cauca y Nariño .

: La acentuará las en las cercanías de la , sur de . Domingo 13 de septiembre de 2026: Será el día con mayor intensidad de lluvias y tormentas eléctricas. Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Sucre, Córdoba, Bolívar, la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), nororiente de Santander, así como en amplios sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas. Se reporta baja probabilidad de lluvias en Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y sectores del oriente de Valle del Cauca y Nariño.

Departamentos y regiones en alerta ambiental

Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y del Sistema Nacional Ambiental (SINA) mantienen vigilancia sobre los siguientes puntos estratégicos:



Alertas rojas por incendios forestales : Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca, Huila, Nariño, Alta Guajira y Boyacá .

: . Alertas por niveles de cuencas hidrográficas : Se mantienen alertas activas en cuencas de la región Pacífica , especialmente en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca .

: Se mantienen alertas activas en cuencas de la , especialmente en los departamentos de . Tendencia de ríos principales: Mantenimiento de niveles bajos en la cuenca alta y media de los ríos Magdalena y Cauca.

Recomendaciones para la ciudadanía ante la temporada de lluvias

Ante la presencia de tormentas eléctricas y lluvias intensas asociadas a la onda tropical No. 48, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el IDEAM sugieren a los ciudadanos adoptar las siguientes medidas preventivas:



Asegurar techos y estructuras: Revisar tejados y limpiar canales de aguas lluvias para evitar inundaciones en las viviendas. Evitar zonas de ladera o laderas inestables: Si habita en zonas de alta pendiente, monitoree cualquier agrietamiento o deslizamiento de tierra. Resguardo por tormentas eléctricas: No busque refugio bajo árboles altos o estructuras metálicas aisladas durante las precipitaciones. Monitoreo de fuentes hídricas: Alejarse de los cauces de ríos o quebradas que presenten variaciones repentinas de nivel o turbiedad. Prevención de incendios: En las zonas bajo alerta roja de sequía, no realizar fogatas, quemas de basura ni arrojar colillas de cigarrillo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.