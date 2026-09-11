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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Una persona en Medellín murió por un celular perdido que desató pelea: el teléfono apareció al final

Una persona en Medellín murió por un celular perdido que desató pelea: el teléfono apareció al final

Hay cuatro capturados por el caso. El propietario del establecimiento está entre los procesados por el crimen.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Un celular perdido en un establecimiento comercial de Medellín desató una pelea que concluyó en un homicidio que ha sido investigado por las autoridades en Antioquia. Por este hecho, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres como los presuntos responsables del asesinato. Los procesados fueron identificados como: Santiago Montoya Grisales, Víctor Alejandro Valencia Álvarez, Felipe Orozco Giraldo y José Eliber Giraldo Urrea.

Los hechos se remontan a la noche del 7 de septiembre de 2025 en el oriente de Medellín, por el barrio de Buenos Aires. La investigación de un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Seccional Medellín permitió conocer que el caso se concentró en un establecimiento comercial del que era dueño el ciudadano José Eliber Giraldo Urrea. Allí se desató una discusión con varios clientes por la supuesta pérdida de un celular. Conforme avanzó el altercado, Urrea llamó a los demás implicados para solicitar ayuda.

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De acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial, se estableció que Montoya Grisales, Valencia Álvarez y Orozco Giraldo presuntamente llegaron con armas al lugar e iniciaron un tiroteo. Producto de este fuego cruzado, falleció la víctima, que no fue identificada con nombre propio. Al final, después de toda la pelea y los disparos, el celular apareció sobre la barra del establecimiento.

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Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos que les imputaba la Fiscalía, que los señala de haber cometido los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de arma de fuego, partes o municiones. A pesar de no allanarse a los cargos, un juez de control de garantías envió a prisión a Montoya, Valencia y Orozco, como medida de aseguramiento en centro de reclusión, y le impuso medida domiciliaria contra el propietario del negocio.

La razón por la que fueron judicializados un año después del suceso es porque los investigados fueron capturados por la Policía Nacional en los barrios Cataluña, El Salvador y Buenos Aires de Medellín el pasado 27 de agosto.

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María Paula Rodríguez Rozo
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