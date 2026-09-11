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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cuerpo de lideresa en Tolima fue encontrado con signos de tortura: esto se sabe sobre el crimen

Cuerpo de lideresa en Tolima fue encontrado con signos de tortura: esto se sabe sobre el crimen

Las autoridades reportaron este 9 de septiembre el hallazgo del cuerpo de una mujer, de alrededor de 50 años, en una finca de la vereda Palmarosa en Tolima.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 11 de sept, 2026
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María Mercedes Díaz Perdomo
María Mercedes Díaz Perdomo, lideresa asesinada
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Las autoridades reportaron este 9 de septiembre el hallazgo del cuerpo de una mujer, de alrededor de 50 años, en una finca de la vereda Palmarosa en Tolima. Sus restos mostraban signos de violencia que habrían antecedido su muerte. La víctima posteriormente fue identificada como María Mercedes Díaz Perdomo, una lideresa comunitaria que concentró su trabajo en veredas del municipio de Venadillo.

El coronel Ferney Martín Romero, comandante del departamento de Policía de Tolima, confirmó el hallazgo sobre este caso que conmociona a la comunidad de Venadillo, ocurrido en la mañana del pasado miércoles en zona rural del municipio. “De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaría lesiones que serían compatibles con el uso de un arma cortopunzante y un objeto contundente”. Al lugar, señaló el coronel Romero, se desplazaron unidades de la Sijín para adelantar los actos urgentes y correspondientes para establecer el tiempo, modo y lugar de los hechos. La investigación es adelantada por la policía judicial, que compila elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan esclarecer lo ocurrido y así poder identificar y capturar a los responsables.

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¿Quién era María Mercedes Díaz Perdomo?

Según la información divulgada por Indepaz, María Mercedes se dedicaba a trabajar a favor de las actividades que desarrollaran el turismo rural y llevaba a cabo iniciativas en veredas como Palmarosa y Limones. Además, era percibida por la comunidad como una de las voces más visibles en la oposición que había en la zona ante el proyecto Hidroituango.

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Cabe señalar que en la zona actúan comisiones residuales del Frente 26 de marzo, intento de ingreso del EGC/Clan del Golfo y bandas de carácter local. La región es jurisdicción de la Quinta División del Ejército Nacional. Con María Mercedes Díaz Perdomo son 106 los líderes y defensores de DD. HH. asesinados en 2026, de acuerdo con el conteo que lleva Indepaz.
María Paula Rodríguez Rozo
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