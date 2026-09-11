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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Suspenden temporalmente aspersión con glufosinato contra cultivos ilícitos: estas son las razones

Suspenden temporalmente aspersión con glufosinato contra cultivos ilícitos: estas son las razones

La decisión se conoce luego de que la Policía confirmara que empezaría un plan piloto con un herbicida que, según la OMS, es moderadamente peligroso en la escala de toxicidad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Gobierno presentó decreto que busca reactivar aspersión con glifosato
Archivo

Un juez de Puerto Asís, en Putumayo, decretó una medida provisional y suspendió temporalmente el plan piloto confirmado por la Policía Nacional para comenzar la aspersión aérea con glufosinato de amonio contra cultivos ilícitos en una zona de ese departamento no especificada, dentro de una "fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable" mediante aeronaves tripuladas.

De acuerdo con lo informado previamente por la institución policial, “el plan piloto tiene como propósito evaluar la eficiencia de la aspersión aérea, así como su aplicación bajo las condiciones técnicas y operacionales establecidas”. Se realizará “con dos aeronaves AT-802, plataforma destinada a la aplicación aérea del producto autorizado, exclusivamente en los polígonos habilitados y bajo las condiciones técnicas, operacionales, ambientales y de seguridad previstas”.

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Se esperaba que con la fase de prueba se obtuviera “información técnica y científica que contribuya a determinar la pertinencia de la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea, conforme a los resultados obtenidos durante el proyecto piloto”, que, se aclaró, no se realizaría en “áreas que presenten condiciones especiales, entre ellas, comunidades afrodescendientes, territorios colectivos y demás grupos sujetos a especial protección”. Precisó la Policía que se excluirían “zonas de protección ambiental y áreas protegidas, zonas asociadas a cuerpos de agua, ríos y demás áreas ambientalmente sensibles, así como aquellos territorios que, de acuerdo con la normatividad vigente y los estudios técnicos correspondientes, deban ser objeto de exclusión”.

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Precisó que la “fase experimental no constituye la reanudación, adopción ni autorización definitiva de un programa de aspersión aérea de alcance general o nacional, sino un ejercicio piloto sujeto a evaluación científica, técnica, ambiental y operacional, cumpliendo a cabalidad con lo ordenado por la Corte Constitucional a través de sus sentencias”.

¿Por qué el juez suspendió el plan piloto?

El juez tercero promiscuo del circuito de Puerto Asís, Putumayo, indicó que hasta el momento el Gobierno nacional no ha puesto a disposición los soportes para hacer un análisis del plan piloto para fumigar cultivos ilícitos con glufosinato de amonio.

Señala el documento que a esto se suma que la lectura preliminar del acto administrativo mediante el cual se ponía en objeto este plan piloto, no permite tampoco identificar con claridad aspectos esenciales de la decisión tales como la delimitación concreta de los polígonos, los municipios eventualmente involucrados, las características ambientales de las áreas seleccionadas, la identificación de comunidades potencialmente afectadas o los criterios específicos utilizados para determinar el alcance territorial de este plan piloto.

Noticia en desarrollo.

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