En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
11S
FENÓMENO DE EL NIÑO
FESTIVAL CORDILLERA
JULIANA GUERRERO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Por cuál delito acusaron a hombre que atacó a vigilante en Bogotá con una piedra?

¿Por cuál delito acusaron a hombre que atacó a vigilante en Bogotá con una piedra?

Randy Boso, además de la agresión contra el vigilante, se encuentra privado de la libertad por otro hecho ocurrido dos días después de este hecho.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de sept, 2026
Comparta en:
¿Por cuál delito acusaron a hombre que atacó a vigilante en Bogotá con una piedra?
Randy Jhonso Bozo aceptó el cargo -
Noticias Caracol / Fiscalía

Como Randy Jhonso Bozo Molina fue identificad el hombre que aceptó haber atacado con una piedra en la cabeza a Ricardo Rodríguez, vigilante de 63 años que continúa hospitalizado en el hospital de Kennedy tras recibir dos fuertes golpes por parte del detenido, quien, además de causarle graves heridas a la víctima, le robó sus pertenencias, incluida una bicicleta.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que judicializó a Bozo “como presunto responsable de agredir con un objeto contundente a un adulto mayor que se desempeñaba como vigilante en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, el pasado 5 de septiembre”.

Últimas Noticias

María Mercedes Díaz Perdomo
COLOMBIA

Cuerpo de lideresa en Tolima fue encontrado con signos de tortura: esto se sabe sobre el crimen

Celular
COLOMBIA

Una persona en Medellín murió por un celular perdido que desató pelea: el teléfono apareció al final

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima se encontraba a las afueras de una caseta cuando el hombre detenido la habría atacado con una piedra, ocasionándole lesiones de gravedad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado cómo Randy Boso, aprovechando el estado de indefensión de la víctima cuando estaba de espaldas mirando su teléfono, la golpeó en la cabeza en dos oportunidades mientras se encontraba en el suelo sin posibilidad de defenderse.

Homicidio agravado, el delito por el que culparon a atacante de vigilante

El ente acusador señalo que, por este caso, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó al señalado agresor el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que fue aceptado por él. Boso se encuentra privado de la libertad por otro hecho ocurrido dos días después de esta agresión.

“Este último caso se presentó en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, donde habría amenazado a otro ciudadano con un arma cortopunzante. Por esta conducta fue judicializado por el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas, y arma blanca”, especificó la Fiscalía.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

Relacionados

Localidad de Fontibón

Barrio Modelia

Robos en Bogotá

Maltrato Adultos Mayores

Publicidad

Publicidad

Publicidad