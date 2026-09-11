¿Por cuál delito acusaron a hombre que atacó a vigilante en Bogotá con una piedra?

Como Randy Jhonso Bozo Molina fue identificad el hombre que aceptó haber atacado con una piedra en la cabeza a Ricardo Rodríguez, vigilante de 63 años que continúa hospitalizado en el hospital de Kennedy tras recibir dos fuertes golpes por parte del detenido, quien, además de causarle graves heridas a la víctima, le robó sus pertenencias, incluida una bicicleta.

A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que judicializó a Bozo “como presunto responsable de agredir con un objeto contundente a un adulto mayor que se desempeñaba como vigilante en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, el pasado 5 de septiembre”.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima se encontraba a las afueras de una caseta cuando el hombre detenido la habría atacado con una piedra, ocasionándole lesiones de gravedad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado cómo Randy Boso, aprovechando el estado de indefensión de la víctima cuando estaba de espaldas mirando su teléfono, la golpeó en la cabeza en dos oportunidades mientras se encontraba en el suelo sin posibilidad de defenderse.



Homicidio agravado, el delito por el que culparon a atacante de vigilante

El ente acusador señalo que, por este caso, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó al señalado agresor el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que fue aceptado por él. Boso se encuentra privado de la libertad por otro hecho ocurrido dos días después de esta agresión.



“Este último caso se presentó en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, donde habría amenazado a otro ciudadano con un arma cortopunzante. Por esta conducta fue judicializado por el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas, y arma blanca”, especificó la Fiscalía.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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