Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / ¿Quién es alias Giovanni, disidente y hombre de 'Iván Mordisco' que se entregó a las autoridades?

¿Quién es alias Giovanni, disidente y hombre de 'Iván Mordisco' que se entregó a las autoridades?

Brayan Jair Delgado es señalado, entre otras cosas, por ser el artífice de la muerte de un menor de edad tras un ataque con drones en el municipio de Argelia, Cauca.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 04, 2025 01:37 p. m.
Brayan Jair Delgado Rojas, alias Giovanni -
Noticias Caracol