¿Quién es alias Giovanni, disidente y hombre de 'Iván Mordisco' que se entregó a las autoridades?

En las últimas horas se entregó ante las autoridades Brayan Jair Delgado Rojas, alias Giovanni, cabecilla principal del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo criminal que delinque en el departamento del Cauca.

El señalado disidente tenía el control del Cañón del Micay, zona estratégica de delincuentes para traficar droga por el Pacífico. Este sujeto era hombre de confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Delgado Rojas sería el responsable del asesinato de Dilan Erazo, el menor de edad que murió tras un ataque con drones en el municipio de Argelia, Cauca.



Además, este señalado delincuente habría sido el responsable de ordenar el plan pistola contra la Fuerza Pública en Argelia, Balboa y López del Micay y de reclutar a al menos 200 niños en el departamento del Cauca.

Noticias Caracol investigó en dónde se encuentra alias Giovanni y una fuente confirmó que este señalado criminal está en manos de las Fuerzas Militares y la Fiscalía está a la espera de si será puesto a disposición de esta entidad o qué figura se aplicará contra el capturado.

Así llegó alias Giovanni a ser segundo al mando de disidencias

Alias Giovanni había asumido el mando de la estructura Carlos Patiño luego de que Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, se entregara ante las autoridades. El pasado 27 de agosto, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, y el presidente Gustavo Petro informaron que este señalado delincuente se entregó en el marco de las acciones militares en la Operación Perseo, que se desarrollan desde el 12 de octubre de 2024 en el Micay.

“La presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño. Alias ‘Kevin’ con 16 años en esa estructura, era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos”, indicó el presidente Petro.

Por su parte, el ministro manifestó que “se sigue derrumbando el círculo más cercano del cartel de alias Mordisco. La mejor salida es que se desmovilicen. Su violencia absurda no tiene futuro”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias