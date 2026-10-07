¿Quién era Blanca Pardo, mujer de 72 años que murió por presunto abuso sexual y violencia en Pasto?

El caso de Blanca Pardo tiene en conmoción a Colombia por cómo fue encontrada esta mujer de 72 años en zona rural de San Bernardo, Nariño. Muchas personas, y la misma familia de la víctima, se preguntan cómo es que alguien pudo ser capaz de someter a la campesina de la tercera edad a vejámenes que hoy son materia de investigación. Y es que la nariñense fue hallada por su propia hija desnuda, en shock, repitiendo una y otra vez las mismas dos palabras y con signos de violencia que más tarde dieron cuenta de un posible abuso sexual que habría sufrido esta ciudadana de la tercera edad.



Jenny Pulido, una de las hijas de doña Blanca, habló con Noticias Caracol sobre cómo ocurrieron estos hechos el pasado 29 de agosto y contó quién era su madre. Fue Jenny quien estaba cuidando a doña Blanca la noche en que finalmente falleció a raíz de la gravedad de la condición con la que había llegado a un centro médico en San Bernardo, que hizo necesario el traslado de la mujer a un centro asistencial de mayor complejidad en Pasto.

(Lea los detalles del caso aquí: "Nunca hemos visto algo así": hija de mujer de 72 años que murió por presunto abuso sexual en Nariño)

“Sus hijos, sus hermanos, todos clamamos justicia por ella. Nunca hemos visto algo así (...) hoy sus hijos exigimos justicia por ella porque no podemos estar en paz hasta conocer a la persona que le arrebató la vida a mi mamá, que puede ser alguien cercano. Hay más viejitas viviendo en la vereda, corren peligro, y lo que le pasó a mi mamá le puede pasar a cualquiera”, declaró con dolor Jenny.

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¿Quién era doña Blanca? Esto cuenta su familia

Doña Blanca Emery Pardo era una mujer de campo. Vivía en la vereda Plazuelas, del municipio de San Bernardo. Este lugar es conocido por su gente por ser una zona tranquila, donde las puertas de cada casa están abiertas para el vecino. Su actividad económica para recibir el pan diario era vender quesos que hacía ella misma; por eso era conocida como una mujer tan servicial a sus 72 años. Toda la vida vivió en aquella vereda.



Como toda madre, doña Blanca era muy activa, por más que a sus seis hijos siempre les insistiera que mantuviera el reposo después de que ella sufrió un accidente casero que le causó una fractura. La misma condición se agravó cuando sufrió un accidente en una moto. Jenny recuerda que a inicios de este 2026 su mamá se cayó en la casa y por eso se fracturó uno de sus brazos. La orden del médico era que tenía que guardar reposo, pero en el campo y para doña Blanca esto no era opción. Unos meses después, esa misma fractura revivió cuando se cayó de una motocicleta.



De todos modos, esta campesina mantenía su actividad diaria. Ya era rutinario para ella bajar a su potrero para cortar y recoger leña que le sirviera en la casa. También era ritual recibir en las tardes a su hija Marisol con una arepa o un chocolate después de una jornada de trabajo. Pero esa tradición se rompió el 29 de agosto, tras no encontrarla en su casa.

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En aquel potrero, donde solía sacar la madera para su casa, y en medio del inclemente clima, estaba Blanca, desnuda, gravemente golpeada y con heridas de violencia sexual. Debido a que estuvo expuesta a la intemperie y al frío extremo de la zona durante más de 8 horas (aproximadamente desde las 8:30 a. m. hasta las 5:40 p. m., según sus hijas), presentaba una severa hipotermia.



Así encontraron a Blanca Pardo

Al ser encontrada, aún tenía signos vitales, pero no estaba en sus cinco sentidos; hablaba entre dientes y solo repetía la frase "no quiero, no quiero, no quiero". Fue auxiliada por vecinos y trasladada en cobijas debido al difícil acceso del terreno. Ante la falta de ambulancia en el puesto de salud cercano de Belén, fue llevada al hospital de San Bernardo, donde el personal médico confirmó el abuso sexual y la gravedad de sus golpes.

Debido a su estado crítico, fue remitida al Hospital San Pedro en la ciudad de Pasto, donde fue entubada. A pesar de los esfuerzos médicos, Blanca nunca reaccionó y falleció al día siguiente, el 30 de agosto a las 8:30 de la noche, luego de que intentaran reanimarla durante 20 minutos. (Le puede interesar: Así fue hallada Blanca Pardo: "Los enfermeros lloraban cuando se la llevaron")

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Hasta el momento, no se sabe quién cometió el crimen y el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

María Paula Rodríguez Rozo

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