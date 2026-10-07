Así fue hallada Blanca Pardo: "Los enfermeros lloraban cuando se la llevaron"

El hallazgo de Blanca Emery Pardo, de 72 años, es una de las noticias que ha conmocionado al país. A través del pódcast ‘Vamos Pa Eso’ por Juan José Castro Muñoz y Fragore Studio se conoció el testimonio de su hija, Jenny Pulido, sobre las condiciones en las que encontraron a su madre: violentada, con heridas y presuntas señales de violencia sexual, sin prendas de vestir y en la vereda Plazuelas, del municipio de San Bernardo, Nariño, en agosto de este año. Hoy, la familia pide justicia por lo ocurrido.

En diálogo con Noticias Caracol, Jenny contó cómo encontraron a su madre el 29 de agosto en un terreno de su propiedad en Nariño. Blanca falleció al día siguiente, el 30 de agosto, debido a la gravedad de su estado. La mujer, quien se dedicó toda su vida al campo, era, según su hija, una persona muy activa. En ese momento se encontraba en la casa de su hija Marisol, donde guardaba reposo tras haber sufrido un accidente.



¿Cómo fue encontrada la señora Blanca Pardo?

La mujer fue localizada en un sector de difícil acceso, entre la vegetación de la vereda de Nariño. Blanca Pardo estaba tendida en el suelo, sin prendas de vestir, con hipotermia y en estado de shock. “Vecinos ayudan a sacarla como en cobijas”, contó Jenny en la entrevista. Según su relato, Marisol quien es su otra hija y la encontró en ese estado, grabó imágenes en el lugar y pidió ayuda a los habitantes de la comunidad para trasladar a su madre.

Publicidad

La víctima tenía dificultades para hablar y únicamente alcanzó a pronunciar las palabras: “No quiero”, mientras los habitantes de la zona la llevaban hacia el centro de salud de la localidad.



Por la gravedad de su estado, Blanca fue trasladada desde el puesto de atención de San Bernardo hasta Pasto. Según relató su hija, “los enfermeros y el personal lloraban del estado en que la llevaron”.



Tras los primeros exámenes, los profesionales de la salud informaron a la familia sobre la presencia de marcas que hicieron sospechar de un posible abuso. La mujer permaneció intubada y bajo atención médica hasta el 30 de agosto, cuando se confirmó su fallecimiento tras no responder a los tratamientos.



Exámenes de medicina en Pasto y la confirmación del fallecimiento

El ingreso de Blanca Pardo al puesto de salud de San Bernardo puso en evidencia la necesidad de atención de especialistas en la capital del departamento. El traslado de la mujer hasta la ciudad de Pasto se realizó en medio de maniobras de estabilización por parte del equipo médico.

Publicidad

En la ciudad de Bogotá, Jenny Pulido y sus dos hermanos recibieron la noticia sobre el deterioro en la salud de su madre. Los hijos de la víctima viajaron de inmediato a la ciudad de Pasto para acompañar a la campesina en el hospital. A las 2:00 de la tarde, el médico a cargo de la atención en la unidad de cuidados informó a la familia sobre la reducción de la probabilidad de supervivencia de la mujer debido a la gravedad de las lesiones. “La reanimaron como 20 minutos”, según dice su hija Jenny, pero Blanca no aguantó.

El fallecimiento de Blanca Pardo se produjo el 30 de agosto, en una clínica de Pasto, a las 8:30 de la noche. Los médicos notificaron la muerte a las autoridades de justicia para la iniciación de los protocolos de autopsia e investigación de los hechos. El dictamen del Instituto de Medicina Legal se convirtió en la pieza de origen para la apertura del expediente por el delito de homicidio.



El pedido de justicia de los familiares y las investigaciones en Nariño

Las declaraciones de Jenny Pulido expusieron el pedido de la familia para que den con la captura de la persona detrás del hecho. La hija de la víctima manifestó que la persona autora del crimen se encuentra en libertad mientras los habitantes de San Bernardo expresan temor por la seguridad en la zona del campo.

Publicidad

La comunidad del municipio de San Bernardo y los familiares de la mujer de 72 años exigen el censo de pruebas por parte de los organismos de investigación en el departamento de Nariño. La Fiscalía de la Nación y la Policía avanzan en la recolección de testimonios en el lugar del hallazgo y en la revisión de evidencias en el predio. Las autoridades buscan la identificación de las personas que transitaron por el sector el 29 de agosto.

El caso de Blanca Pardo ha generado movilizaciones de rechazo a la violencia contra las mujeres en el territorio. Los hijos de la víctima reiteraron la solicitud a las instituciones del Estado para evitar la impunidad en el homicidio de la campesina de 72 años. La investigación continúa en desarrollo a la espera de resultados por parte de los peritos en la ciudad de Pasto.

Publicidad

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO