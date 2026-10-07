Habla hija de doña Blanca, mujer de 72 años que murió con signos de presunto abuso sexual en Nariño

Doña Blanca Pardo, de 72 años, fue hallada en la vereda Plazuelas, del municipio de San Bernardo (Nariño), por una de sus hijas en estado de shock, desnuda y con signos de violencia a las 5 de la tarde. Horas más tarde, el personal médico en la ciudad de Pasto le reveló a sus hijos que la mujer de la tercera edad tendría signos de presunto abuso sexual. Jenny Pulido, una de las hijas de esta campesina, dio el desgarrador testimonio de este caso que conmociona al país.



“Hoy estamos levantando la mano por mi mamá, mi mamá fue asesinada brutalmente”, declara Pulido con voz quebrada en entrevista con Noticias Caracol. Ella y sus otros cinco hermanos claman justicia mientras que no pueden estar en paz sin obtener respuestas de este brutal crimen al que todavía no le hayan explicación. “Esta persona hoy está suelta”, dice sobre el responsable de este crimen.

Así encontraron a doña Blanca

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El 29 de agosto, doña Blanca había salido -como era costumbre- con ruana y machete en mano para bajar a un potrero de su propiedad para recoger leña. Pero nunca regresó y nadie supo de ella en todo el día. Marisol llegó a la casa de su mamá por la tarde y no la encontró, entonces empezó a buscarla por la vereda y preguntar por ella. El miedo que había en su cabeza en ese momento era que su mamá se hubiera caído.



Pero finalmente la encontró, en un estado inimaginable entre un matorral. Estaba en shock y con signos de violencia en el duro suelo, con hipotermia. Su estado solo se podría describir con palabras por el video que grabó. Solo decía: "Déjenme". Un día después, el 30 de agosto, perdió la vida en un centro de salud. “Mi mamá no respondía, estaba muy mal”, recuerda Jenny. Eran miles las dudas de qué le pudo ocurrir a la mujer de la tercera edad, y doña Blanca a duras penas podía pronunciar palabra clara cuando Marisol la encontró en el suelo duro sin ninguna prenda que la cubriera.



El personal médico lloró al ver el estado de Blanca Pardo

La mujer de la tercera edad primero fue trasladada al puesto de salud de San Bernardo, pero la gravedad que revestía hizo necesario que fuera movilizada hasta Pasto. Luego de que el personal médico la examinaran, vino un primer y duro dictamen para los hijos de doña Blanca: la señora de 72 años tenía signos que darían cuenta de un posible abuso sexual. El estado de la mujer mayor era tan fuerte, cuenta Jenny en la entrevista, que hasta las personas que la atendieron no pudieron reprimir el llanto en medio del afán para salvarle la vida.

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