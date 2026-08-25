¿Quién fue el padre Javier Giraldo y cuál fue su trabajo para buscar la paz en Colombia?

Este martes, 25 de agosto, falleció a los 82 años el padre Javier Giraldo, quien cumplió a lo largo de su sacerdocio una labor clave en materia de paz y de derechos humanos en Colombia. Aunque se desconocen detalles claros sobre el fallecimiento del religioso; sin embargo, se supo que había sufrido un accidente doméstico tras una caída que complicó su salud.

A través de sus redes sociales, la organización Jesuitas Colombia informó: “Confiados en la promesa de la Resurrección, anunciamos con tristeza el fallecimiento del P. Javier Giraldo Moreno, SJ, quien hoy partió a la casa del Padre. Tenía 82 años de edad, 61 de vida en la Compañía de Jesús, 50 de ministerio sacerdotal y 44 de últimos votos”.

Agregó la organización que “hoy damos gracias por su vocación, por su servicio generoso al Evangelio y por el testimonio que deja como compañero de Jesús y servidor de la Iglesia. Lo confiamos al abrazo misericordioso del Señor y nos unimos en oración por quienes hoy lo recuerdan con cariño y gratitud”.



#Colombia | Falleció el padre Javier Giraldo, defensor que cumplió una labor clave en materia de paz y derechos humanos en el país. Esto es lo que se sabe sobre su deceso.



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Desde el Centro Nacional de Memoria se escribió que “hoy despedimos al padre Javier Giraldo, quien nos recordó en una conversación del 7 de abril de 2024, que la memoria es una de las principales barreras frente a la repetición de la violencia. Para él, la memoria debía estar ligada a la verdad para que permitiera a los pueblos conocer, comprender y asumir lo ocurrido. Su mensaje nos invita a no dejar que el paso del tiempo borre las huellas de quienes vivieron la violencia ni las verdades que aún necesitamos conocer”.

El padre Javier Giraldo fue un reconocido líder en materia de derechos humanos y dedicó gran parte de su vida a investigar crímenes por parte de grupos paramilitares y a promover la paz. El padre fundó el Centro de Educación Popular (Cinep) y acompañó la comunidad de paz de San José de Apartadó.

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Recientemente, el padre Javier Giraldo cumplió una labor clave para identificar los restos perdidos del padre Camilo Torres, quien hizo parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Fue el padre Giraldo quien radicó la solicitud formal para que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas avanzaran en la búsqueda de los restos de Camilo Torres.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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