Reina del Carnaval ayuda al hincha del Junior que se hizo viral por llevar chanclas al estadio

La historia de Germán, un joven de 16 años que asistió a un partido del Junior de Barranquilla con unas chanclas, se conoció en redes sociales después de que una mujer le dijera que no debía ir al estadio con ese tipo de calzado. El episodio ocurrió el 14 de octubre, durante el encuentro entre el equipo barranquillero y Deportivo Pereira, en el estadio Romelio Martínez.

En un video que circuló en redes sociales quedó registrado el momento en el que la mujer le dijo al adolescente: “no se viene al estadio en chanclas”. Las imágenes generaron comentarios y llevaron a que más personas conocieran la historia del joven, quien había ahorrado de $2.000 en $2.000 para reunir los $25.000 que necesitaba para comprar una entrada y ver jugar al equipo del que es hincha.

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La historia llegó a distintas personas y organizaciones que decidieron conocer su situación y buscar formas de ayudarlo. Entre ellas estuvo Salwa Maloof, reina del Carnaval de Barranquilla 2027, quien visitó a Germán y a su familia junto con la fundación Fulamic para conocer sus necesidades.



La visita de la reina del Carnaval de Barranquilla a Germán

Después de conocer lo ocurrido en el estadio, Salwa Maloof compartió en sus redes sociales que decidió visitar al adolescente en su casa para escuchar su historia y conocer las condiciones en las que vive junto con su familia.

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“Llegué hasta la casa de Germán para escucharlo y compartir con él y su familia”, escribió la reina del Carnaval de Barranquilla 2027 en una publicación.

Durante la visita, la fundación Fulamic realizó una valoración de las condiciones del hogar para identificar las necesidades de la familia y establecer qué tipo de ayuda podían brindarle.

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La madre de Germán es la encargada de conseguir el sustento para el hogar. Para hacerlo, vende arroz de manera informal en el sector de Caribe Verde, en Barranquilla, con lo que busca cubrir los gastos diarios y las necesidades de la familia. Durante el encuentro, la mujer se refirió a su hijo y destacó su comportamiento. “Él es muy trabajador y muy colaborador”, expresó al hablar de Germán.

Como parte de la ayuda, la familia recibió varios elementos para su casa, entre ellos una cama, un congelador y un televisor. Además, Salwa Maloof se comprometió a buscar la manera de que el joven pueda acceder a un curso de inglés, pues aprender este idioma es uno de sus intereses.

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¿Qué pasó con la mujer que le dijo que no fuera al estadio en chanclas?

Después de que el video se difundiera en redes sociales, la mujer involucrada en el episodio también se pronunció sobre lo ocurrido. Según información publicada por el medio local Fútbol Pasión, manifestó que estaba buscando a Germán para ofrecerle disculpas, tanto de manera personal como pública.

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La mujer, identificada como Glorimar, aseguró que no tuvo la intención de humillar al adolescente y explicó que quería aclarar lo sucedido ante los comentarios que surgieron después de la difusión de las imágenes.

“Me presento ante él y le pido disculpas por todo lo ocasionado y porque nunca fue mi intención humillarlo ni nada”, expresó, de acuerdo con lo publicado por el medio.

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Glorimar también sostuvo que no utilizó palabras vulgares ni buscó hacerle daño al joven. Sus declaraciones se conocieron después de que el video generara reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Por su parte, Germán aceptó las disculpas y manifestó que las personas pueden cometer errores.

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La promesa de un palco para ver al Junior en 2027

La historia del adolescente también llegó a Christian Daes, quien, a través de su cuenta de X, anunció que Germán tendría un palco para asistir a los partidos del Junior durante 2027.

En su publicación, Daes aseguró que el joven “tiene un palco asegurado para el otro año”, aunque no entregó detalles sobre cómo se realizará el proceso para hacer efectiva la promesa.

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tiene palco asegurado para el proximo año — Christian Daes (@ChrisDaes) October 16, 2026

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO