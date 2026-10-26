Invima alerta por protector solar falsificado que no cumple con los controles de calidad

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en Colombia por la circulación de unidades falsificadas del protector solar Sunday's Loción FPS 50.

La entidad tomó la medida luego de recibir un reporte de Laboratorios Siegfried S.A.S., titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) del producto. La investigación comenzó a partir de la denuncia de un consumidor que encontró diferencias entre la loción que compró y la que utilizaba habitualmente.

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El Invima pidió a los ciudadanos revisar los datos del producto, suspender su uso si corresponde al lote señalado y reportar los establecimientos donde se esté comercializando. La alerta también incluye instrucciones para distribuidores, comerciantes y autoridades sanitarias.



¿Cómo comenzó la investigación por el protector solar?

El caso se originó en un establecimiento comercial del barrio Santo Domingo, en Facatativá, Cundinamarca. Allí, un consumidor compró un sobre de Sunday's Loción FPS 50 y, al abrirlo para aplicarse el producto en el rostro, encontró diferencias en el olor y la textura.

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Según el reporte recibido por el fabricante, el contenido tenía una consistencia más líquida de lo habitual. Además, al frotarlo sobre la piel, se secaba rápidamente. El comprador también encontró diferencias entre la etiqueta del sobre adquirido y el empaque de las unidades originales.

Aunque el consumidor no reportó reacciones adversas ni afectaciones en su salud, informó lo ocurrido a Laboratorios Siegfried S.A.S. para que verificara la autenticidad del producto.

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La empresa recibió las muestras y comenzó las revisiones para establecer si correspondían a una unidad fabricada bajo sus controles de calidad.

¿Qué encontraron los análisis del producto?

El área de aseguramiento de calidad de Laboratorios Siegfried S.A.S. recibió ocho muestras relacionadas con el lote 06640423. Con ese material, el equipo revisó los datos de fabricación, empaque y distribución para compararlos con los registros del producto original.

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La evaluación incluyó la revisión del material impreso, los pliegues del sobre y la codificación del lote. También se compararon las muestras con unidades de referencia que el fabricante conserva en sus instalaciones.

Además, la empresa realizó pruebas fisicoquímicas y microbiológicas al contenido de los sobres recolectados. Los resultados indicaron que las muestras no cumplían con la formulación ni con los controles de calidad establecidos para Sunday's Loción FPS 50.

¿Cómo identificar el lote de Sunday's Loción FPS 50 falsificado?

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El Invima compartió los datos que permiten reconocer el producto incluido en la alerta sanitaria. Antes de comprar o utilizar esta loción, los consumidores pueden revisar la información impresa en el empaque:

Nombre del producto: Sunday's Loción FPS 50.

Lote: 06640423.

Notificación Sanitaria Obligatoria impresa: NSOC84993-18CO.

Fecha de vencimiento registrada: 09/2026.

Titular legítimo: Laboratorios Siegfried S.A.S.

Estado del lote señalado: falsificado.

La entidad explicó que la publicación de esta información se enmarca en el artículo 578 de la Ley 9 de 1979, que forma parte de la legislación sanitaria colombiana y contempla medidas para proteger la salud de la población.

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La alerta se refiere al lote identificado en el reporte. Por eso, es importante revisar el número impreso en el empaque y no asumir que todas las unidades de la marca corresponden a los productos señalados.

¿Qué deben hacer los consumidores?

El Invima recomendó suspender de inmediato el uso de Sunday's Loción FPS 50 si el producto corresponde al lote 06640423. También pidió evitar la compra de cosméticos que no cuenten con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente cuando esta sea exigible.

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Quienes encuentren unidades del lote señalado pueden informar a las autoridades sanitarias sobre los establecimientos donde se ofrecen. Los reportes pueden incluir tiendas de barrio, droguerías y plataformas de comercio electrónico.

Si una persona presenta una reacción en la piel después de utilizar un cosmético, debe suspender su aplicación y buscar orientación médica según los síntomas. También puede reportar el caso ante las autoridades sanitarias.

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Medidas para comerciantes y autoridades sanitarias

La alerta también está dirigida a los establecimientos comerciales, las droguerías y los distribuidores. Estos deben abstenerse de vender o exhibir unidades del lote 06640423.

De acuerdo con las indicaciones del Invima, la comercialización de productos incluidos en alertas sanitarias puede dar lugar a medidas de seguridad y a procesos sancionatorios.

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Por su parte, las secretarías de salud departamentales y municipales deben realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de sus jurisdicciones. Si encuentran unidades que coincidan con las descritas en la alerta, deben aislar la mercancía y notificar el hallazgo al Invima.

¿Cómo consultar la información sanitaria de un cosmético?

Los consumidores pueden consultar la información sanitaria de los productos a través de la página oficial del Invima, en www.invima.gov.co. Allí deben ingresar a la sección de servicios en línea y buscar la herramienta de consulta de registros sanitarios.

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Esta verificación permite revisar los datos disponibles sobre la autorización o notificación del producto antes de comprarlo. Sin embargo, la presencia de un número impreso en el empaque no garantiza por sí sola que la unidad sea original, como lo demuestra el caso incluido en la alerta.

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