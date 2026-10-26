Familia de cuatrillizos en Antioquia recibirá casa propia: así lo anunció el gobernador

La historia de Kettis María Tapia y Jonatan Zapa se ha viralizado en los últimos días, luego de que la pareja se convirtiera en padres de cuatrillizos en Antioquia, Colombia. Oriundos del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, recibieron a sus cuatro hijos: Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago.

La llegada de los pequeños también trajo preocupaciones relacionadas con la estabilidad económica y las condiciones necesarias para atender a cuatro recién nacidos. Sin embargo, mientras la familia permanece en Medellín, donde la madre y los bebés reciben atención médica, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Caucasia anunciaron que trabajarán para entregarles una vivienda propia.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, visitó personalmente a la familia en la Clínica del Prado, en Medellín, donde Kettis María Tapia se recupera de la cesárea. Durante el encuentro, el mandatario les informó sobre el apoyo que recibirán para tener una casa en su municipio de origen.



Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Caucasia entregarán vivienda a la familia

De acuerdo con la información publicada por el gobernador en sus redes sociales, la Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), y la Alcaldía de Caucasia coordinarán la construcción de una vivienda para la pareja y sus cuatro hijos.

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En la publicación, Andrés Julián Rendón expresó: “Visité a Kettis Tapia y Jonatan Zapa, los papás de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, los cuatrillizos que nacieron este miércoles. Los cuatro y su mamá están muy bien. Una bendición de Dios y un verdadero milagro médico”.

Asimismo, el mandatario anunció que la familia contará con una solución de vivienda en Caucasia y explicó cómo se llevará a cabo el proceso. “Les llevé el cariño y las felicitaciones de los antioqueños, pero también una buena noticia: con VIVA y la Alcaldía de Caucasia les construiremos y entregaremos una vivienda digna, para que estos cuatro pequeños crezcan rodeados de amor y tengan un hogar propio”.

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Durante la visita, el gobernador también explicó a los padres que el alcalde de Caucasia consiguió un lote para adelantar el proyecto y que la construcción se realizará mediante el mecanismo de vivienda en lote propio.

“Bueno, a él les tengo una buena noticia. Es que nos juntamos con el alcalde, que consiguió un lotecito ahí, cerquita de donde ustedes están, y, a través del mecanismo de construcción en lote propio de VIVA, que es una empresa de vivienda de la Gobernación, vamos a dar la casita para ustedes”. El anuncio quedó registrado en un video compartido por el mandatario, en el que se observa el encuentro con la pareja y la noticia sobre la vivienda que recibirán.

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¡Paisanos, qué alegría tan grande!



Visité a Kettis Tapia y Jonatan Zapa, los papás de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, los cuatrillizos que nacieron este miércoles. Los cuatro y su mamá están muy bien. Una bendición de Dios y un verdadero milagro médico.



Les llevé el… pic.twitter.com/fdxQkbpbgb — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 23, 2026

¿Cómo está la salud de la madre y los cuatrillizos?

Los cuatro bebés permanecen bajo monitoreo médico en Medellín, mientras los profesionales de la salud evalúan su desarrollo y el peso necesario para continuar con su proceso de recuperación fuera de la clínica.

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Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago nacieron el miércoles 21 de octubre de 2026, en la Clínica del Prado, mediante una cesárea realizada a las 34 semanas de gestación.

Por su parte, Kettis María Tapia continúa recuperándose del procedimiento quirúrgico en el centro asistencial. La evolución de la madre y de los recién nacidos será determinante para establecer cuándo podrán regresar a Caucasia.

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Una vez reciban el alta médica, la familia podrá trasladarse a su municipio de origen, donde comenzarán los trámites relacionados con la construcción de la vivienda anunciada por las autoridades.

Cuatrillizos genéticamente idénticos: un caso que llamó la atención en Colombia

El nacimiento de los cuatro niños también llamó la atención por las características del embarazo. Según la información médica disponible sobre el caso, los bebés son monocigóticos, es decir, proceden de un mismo óvulo fecundado que se dividió hasta dar origen a cuatro embriones con la misma carga genética.

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Este tipo de gestación requiere seguimiento médico durante el embarazo y después del nacimiento, especialmente cuando se trata de bebés prematuros.

En diálogo con Noticias Caracol, Jonathan Zapa explicó que el embarazo requirió disciplina, responsabilidad y acompañamiento médico constante. Ahora, con sus cuatro hijos recién nacidos, él y Kettis María Tapia comienzan a prepararse para los gastos y las responsabilidades que implica su crianza.

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Entre las necesidades que mencionó están los pañales, la leche de fórmula, los coches para transportar a los pequeños y otros elementos indispensables para su cuidado. También señaló que conseguir coches diseñados para movilizar a varios niños puede ser complicado.

“La mamá va a ser una mamá de tiempo completo”, detalló al referirse a la dedicación que necesitarán los cuatro pequeños. El padre reconoció que, además de atender las necesidades inmediatas de los recién nacidos, deberán organizarse para asumir los gastos que vendrán a medida que crezcan, incluidos los relacionados con su educación.

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“Lo más importante ahora es haberlos traído al mundo. Ya ahora tenemos que pensar en esa situación, que son cuatro”, expresó.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO