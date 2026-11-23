En la madrugada de este lunes se registraron varias explosiones en Cúcuta, Norte de Santander, donde habitantes alertaron un ataque con drones contra las instalaciones del Comando de la Policía departamental. La acción ocurrió hacia las 2:15 a. m. y generó alarma en el sector de Tasajero, quienes reportaron fuertes detonaciones. De acuerdo con los primeros informes sobre lo sucedido, fueron cuatro las cargas explosivas lanzadas mediante aeronaves no tripuladas.

Dos de ellas habrían caído en las instalaciones policiales, mientras que las otras impactaron edificaciones cercanas, entre ellas una vivienda y un hotel, que resultaron afectados por las detonaciones. Las explosiones se escucharon en diferentes puntos de la zona y despertaron a residentes que, en medio de la incertidumbre, alertaron sobre lo ocurrido. Las imágenes que comenzaron a circular después del ataque muestran parte de las afectaciones ocasionadas por los explosivos. Aunque inicialmente se conoció que los artefactos impactaron en las instalaciones del comando, los reportes posteriores dieron cuenta de daños en otros inmuebles ubicados en los alrededores de la unidad policial.



🔴🔴#ATENCIÓN | Así quedaron varias viviendas en la Urbanización Tasajero, en Cúcuta, tras el presunto ataque con drones cargados con explosivos contra el comando de la Denor, cerca de Cenabastos. pic.twitter.com/M6FolCSeTb — Diario La Opinión (@laopinion_col) November 23, 2026

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¿Qué se sabe del ataque con drones en Cúcuta?

Según la información preliminar, los explosivos habrían alcanzado diferentes áreas del Comando de la Policía de Norte de Santander, entre ellas la zona administrativa y los alojamientos de los uniformados. El ataque también dejó afectaciones en las edificaciones cercanas. Una vivienda habría sufrido daños de consideración, al punto de que se reportó su desplome, mientras que un hotel ubicado en el sector presentó daños como consecuencia de las explosiones.



Por ahora, las autoridades no han confirmado un balance de personas heridas. La información conocida hasta el momento apunta a daños materiales tanto en la infraestructura policial como en los inmuebles que se encontraban en las inmediaciones. La situación generó preocupación entre los habitantes del barrio Tasajero, debido a la cercanía de las detonaciones con zonas residenciales.



¿Quién estaría detrás del atentado contra la Policía en Cúcuta?

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que tiene presencia en Norte de Santander y que ha protagonizado diferentes acciones violentas en esta región del país. Sin embargo, la responsabilidad del ataque aún es materia de investigación y se espera que las autoridades avancen en la recopilación de información para establecer quiénes participaron en la acción, desde dónde fueron operados los drones y cuál era el objetivo de los explosivos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL