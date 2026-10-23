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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan incendio en una ferretería de Cali: esto se sabe de la emergencia

Reportan incendio en una ferretería de Cali: esto se sabe de la emergencia

Un incendio se registró en la tarde de este viernes 23 de octubre en una bodega de una ferretería en Cali. Autoridades atienden la emergencia.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Incendio Cali
Incendio en bodega de una ferretería en Cali: ocho unidades atienden la emergencia
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En Cali se presentó un incendio en la tarde del viernes 23 de octubre en una bodega de una ferretería en la carrera 10 con calle 15 en el sector barrio Sucre. Según reportan las autoridades, el 70% del incendio está controlado y se trabaja en su extinción. En el sitio se encuentran ocho unidades atendiendo la emergencia.

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