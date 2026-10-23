Reportan incendio en una ferretería de Cali: esto se sabe de la emergencia

En Cali se presentó un incendio en la tarde del viernes 23 de octubre en una bodega de una ferretería en la carrera 10 con calle 15 en el sector barrio Sucre. Según reportan las autoridades, el 70% del incendio está controlado y se trabaja en su extinción. En el sitio se encuentran ocho unidades atendiendo la emergencia.

ACTUALIZACIÓN: Bomberos Cali atiende el incendio estructural registrado en la carrera 10 con calle 15, en el sector del barrio Sucre.



Para atender la emergencia, fueron despachados dos máquinas con ocho unidades, un carrotanque con dos unidades, una máquina de altura, un… pic.twitter.com/OXJtdCAdRV — Entérate Cali (@EnterateCali) October 23, 2026

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