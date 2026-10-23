Quién es Wendy Durán, la influencer capturada en Cali con un arsenal guardado en su clóset

Las redes sociales en Colombia están conmocionadas ante la reciente captura de Wendy Jeanette Durán Bocanegra, una reconocida creadora de contenido conocida como 'sociallywendyy'. El caso ha tomado particular atención porque lo que empezó como un proceso de embargo porque Durán debía algunos meses de arriendo de su casa, pero en medio del operativo, los uniformados encontraron un poderoso arsenal escondido entre sus pertenencias.



Wendy Durán fue requerida por un juez civil ante el incumplimiento del pago de arriendo de la propiedad en la que vivía en el sector de Pance, en Cali. Sin embargo, cuando los uniformados realizaron el operativo en la vivienda, notaron que la influencer no solo no pagaba el alquiler de la vivienda, sino que tenía objetos fuera de lo común guardados. Hallaron varias armas, cargadores y cartuchos, para los cuales no tenía ningún tipo de permiso para tenencia o porte, motivo por el que fue detenida.



¿A qué se dedicaba Wendy Durán?

En sus redes sociales -las cuales ya no aparecen activas-, Wendy Durán se dedicaba a compartir detalles de su estilo de vida, recomendar productos y compartir contenido en inglés y español. En su perfil la mujer detallaba que trabajaba como influencer UGC.

Un influencer UGC, por las siglas en inglés de User-Generated Content, también conocido como contenido generado por el usuario, es una persona que crea contenido en fotos o videos realizando reseñas o tutoriales auténticos sobre un producto o servicio. Lo que ofrecen a las marcas es que publiquen estos contenidos en sus propias redes sociales, como parte de la 'experiencia de usuario'.

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Aunque sus redes sociales ahora están desactivadas, su página web sí. En el sitio la influencer promocionaba su trabajo y mostraba algunos ejemplos de los videos en español e inglés que realizaba. "Soy una creadora de contenido UGC latina, residente en Colombia, con mi pasaporte siempre a mano y mi cámara siempre conmigo. Me encanta transformar experiencias reales en contenido que capte la atención, ya sea descubriendo un lugar especial, hospedándome en un hotel precioso o probando una marca por

primera vez", se lee en su descripción.



En su perfil, la mujer también detalló gran parte de su experiencia laboral. "Tras haber trabajado con más de 150 marcas, creo contenido auténtico en

inglés y español que ayuda a las marcas a destacar, generar confianza y convertir a los espectadores en clientes. Mi contenido es divertido, cercano y orientado a resultados, porque el mejor contenido nunca parece un anuncio; se siente como una recomendación de un amigo".



¿Qué encontraron las autoridades en la casa de Wendy Durán?

La Fiscalía General de la Nación indicó que, en medio del operativo en la vivienda de Wendy Durán, al inspeccionar dentro ed un clóset hallaron: 977 cartuchos calibre 5.56 para armas de largo alcance, también un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, dos pistolas Glock calibre 9mm con sus respectivos cargadores y cartuchos, un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser.



Se confirmó en el sitio que ninguno de estos elementos hace parte del inventario del Ejército Nacional, ni la Policía Nacional o ninguna otra dependencia oficial del país. De la misma forma, que Durán no contaba con ningún permiso de tenencia o porte para ninguna de estas armas.

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Otros de los llamativos hallazgos hechos por las autoridades fueron 4.844 dólares en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes. Todas estas posesiones fue calificada como ilegal por parte de la Fiscalía en el lugar, motivo por el que la influencer fue capturada en flagrancia de manera inmediata. El ente investigador también inició pesquisas para saber el origen de esos elementos y su posible relación con delitos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co