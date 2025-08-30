Reportan masacre en La Unión, Antioquia: cuatro cuerpos fueron hallados con signos de violencia

Este sábado, 30 de agosto, las autoridades reportaron una masacre en el municipio de La Unión, ubicado en el departamento de Antioquia. El hecho se registró en una zona urbana, concretamente en la vereda San Juan, en donde fueron hallados cuatro cuerpos. Versiones preliminares indican que se trataría de tres hombres y una mujer que habrían sido encontrados con signos de violencia ocasionados con arma de fuego.

De momento, agentes de la Policía de Antioquia se encuentran en la zona adelantando las pesquisas necesarias para esclarecer los móviles detrás de los fallecimientos y dar con los responsables.

La Alcaldía del municipio señaló en un comunicado que el hallazgo se produjo en horas de la mañana y de inmediato se dio aviso a las autoridades quienes confirmaron que los cuatro cuerpos sin vida corresponden a tres hombres y una mujer que presentaban claros signos de violencia.



"Este lamentable suceso tiene consternada a toda nuestra comunidad", se lee en el comunicado.

Adicionalmente, la Policía Nacional explicó que los cuerpos fueron encontrados a 40 minutos del casco urbano y que aún no han sido identificados. "De manera inmediata, unidades de la Seccional de Investigación Criminal con el apoyo de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan actos urgentes e investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar".



Las víctimas mortales no serían oriundas de La Unión

Además, la administración resaltó que los occisos no son oriundos del municipio de La Unión, sino que serían de "otras regiones del país". Se investiga si el hecho esta relacionado al hallazgo de otro cadáver en otra zona distinta del municipio, el cual también se produjo en las primeras horas del día.

