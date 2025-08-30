Capturan a otra persona por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: esto se sabe

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de un hombre presuntamente involucrado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrido el pasado 7 de junio. El sujeto fue identificado como Harold Daniel Barragán Ovalle, quien ahora es señalado como uno de los cerebros detrás del asesinato del político.

Según un comunicado del ente acusador, tras varias investigaciones, a Barragán Ovalle se le acusa de haber participado en la planificación de la acción criminal y de haber escogido al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay en el mitin político que se llevaba a cabo en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Es de recordar que el representante del Centro Democrático fue asesinado a plena luz del día, en un ataque que como resultado lo dejó internado dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, esto tras recibir varios impactos de bala en dos regiones de su cuerpo: su cabeza y su muslo izquierdo y que finalmente le costó la vida el 11 de agosto.

La detención de Barragán Ovalle fue llevada a cabo por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en colaboración con la Policía Nacional. Tras su captura, el sospechoso será puesto a disposición de un juez de control de garantías para legalizar su detención y formalizar su imputación por varios delitos graves.

Los delitos de los que se le acusa

Entre los cargos que se le imputarán está el delito de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

