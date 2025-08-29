¿Por qué no han podido rescatar a Natalia Nagovitsina, alpinista rusa atrapada en Kirguistán?

Natalia Nagovitsina sigue siendo noticia internacional por pasar más de dos semanas en un territorio hostil del Pico de la Victoria, una de las montañas más peligrosas de Kirguistán. Luego de labores de varias labores de búsqueda y rescate fallidas, las autoridades del país asiático decidieron suspender toda la operación y declarar a la ciudadana rusa "presuntamente muerta".



¿Por qué no han podido rescatarla?

La alpinista rusa de 47 años está atrapada en la montaña desde el pasado 12 de agosto, día en el que inició el ascenso con un grupo de alpinistas. Sin embargo, luego de alcanzar el reto, el grupo empezó a descender y en ese momento Nagovitsina tuvo un accidente y se quebró una pierna. Esto hizo imposible para ella seguir bajando y para sus colegas ayudarla.

El rescate de Natalia Nagovitsina ha sido complicado por las condiciones extremas de la montaña. Tres días después del accidente, el alpinista italiano Luca Sinigaglia, de 49 años, logró llegar solo al punto en el que habían dejado a la mujer. Le llevó una tienda de campaña, comida, agua y una cocina a gas para que sobreviviera mientras se organizaba el rescate. Desafortunadamente, Sinigaglia murió por congelación mientras descendía de la montaña por sus propios medios.

Luego, el 17 de agosto, las autoridades enviaron un helicóptero militar Mi-8 para el rescate de la alpinista, pero la aeronave se estrelló durante la operación, causando graves lesiones a los rescatistas. Solo un alpinista logró llegar a ella, pero no pudo bajarla por sí solo. A pesar de todo esto, el equipo de rescate siguió insistiendo y el pasado 19 de agosto, unas imágenes captadas por un dron les dieron esperanzas.



Una semana después de quedar atrapada, se vio que Natalia seguía con vida. Sin embargo, el 22 de agosto las autoridades anunciaron la suspensión de las labores de rescate. Tras la petición del hijo de Natalia y realizaron una nueva búsqueda con drones. La agencia de seguridad estatal del país asiático detalló que realizaron una inspección con un dron con imágenes térmicas en el área donde se encontraba por última vez Natalia y no obtuvieron señales de que estuviera con vida.

"Según el análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta una combinación de factores, incluidas las condiciones climáticas extremas y las particularidades de la zona, no se encontraron señales de vida en el lugar de Nagovitsina", señalaron en un comunicado. Con esta información, determinaron que las labores de rescate siguen suspendidas y declararon a la alpinista "presuntamente muerta".

El Daily Mail conoció que el clima ha sido severo en estas dos semanas impidiendo a los rescatistas completar las diferentes labores que intentaron llevar a cabo. No lograron conseguir un helicóptero capaz de alcanzar su altitud y, en las labores hechas a pie por colegas, tormentas y heridos, hicieron que no fuera posible llegar hasta la mujer.



Última foto de Natalia Nagovitsina antes de quedar sola en la montaña

Natalia Nagovitsina y Luca Sinigaglia justo antes de separarse en montaña de Kirguistán - Foto: e2w

En las últimas horas, Izvestia publicó una impactante foto de Natalia Nagovitsina. La imagen fue tomada el 12 de agosto, cuando el equipo de montañistas tuvo que abandonarla en la cima de la montaña porque ella no podía realizar el descenso. A la mujer d e47 años se le ve sonriente a pesar de la circunstancia, pues se ve que sus colegas intentaron estabilizar su pierna rota con uno de los tubos de las tiendas de campaña.

El detalle más perturbador de la imagen es que en la foto el alpinista italiano Luca Sinigaglia, de 49 años, la está abrazando. Días después el hombre volvería a estar con ella, dejándole implementos para sobrevivir, pero él murió por congelamiento bajando nuevamente la montaña.

