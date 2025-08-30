La Policía de Indonesia detiene a dos personas por el asesinato de la española Matilde Muñoz

La Policía de Indonesia aseguró que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia).

La Policía de la comisaría de Lombok Occidental afirmó en un comunicado divulgado la madrugada del domingo que los sospechosos han sido detenidos por el "homicidio premeditado y robo con violencia" de Muñoz, de 72 años, y cuyo cadáver la policía de la isla dijo haber hallado este sábado.

Se trata de dos hombres de 34 y 30 años residentes de la localidad de Senggigi, donde está situado el hotel de Muñoz en la isla, cercana a Bali, indicó Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría Lombok Occidental, según el comunicado.



El mismo indica que uno de los hombres fue detenido en su residencia y otro en el hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia, sin detallar cuándo ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados.

"Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana", indicó el policía en el comunicado, que añade que, según las confesiones, tenían como objetivo "robar las pertenencias" de Muñoz.

El texto añade que la mujer habría sido asfixiada y que su cuerpo, que fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para examinarlo, fue hallado en la playa Senggigi, a menos de un kilómetro del hotel donde se encontraba, el Bumi Aditya,.

La Policía de Indonesia había iniciado una investigación en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta.

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel Bumi Aditya, en Senggigi, según dijeron a la Policía, mientras el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.



Denuncias y sospechas de familiares

Ignacio Vilariño, sobrino de la española, confirmó este sábado a EFE por mensaje que el cuerpo de su "amada tía" fue hallado "enterrado en una playa de Lombok". "Estoy a la espera de más información", dijo Vilariño, quien afirmó estar en contacto con las autoridades consulares españolas en Indonesia.

Por otra parte, amigos y familiares comunicaron en las últimas semanas sus sospechas sobre personal del hotel y denuncias sobre supuestas irregularidades por parte del establecimiento, como que entre las pertenencias de Muñoz halladas no aparecieran ni el pasaporte, ni la tarjeta visa ni el celular de la española.

Nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y afincada en Mallorca, María Matilde Muñoz Cazorla, jubilada y quien pasaba largas temporadas viajando por Asia, había llegado a la isla de Lombok en junio. La mujer llevaba cuatro años yendo al hotel Bumi Aditya. "Era uno de sus lugares preferidos, se sentía en casa”, aseguró hace unos días a EFE su amiga Olga Marín, quien dio la primer alerta de la desaparición el 28 de julio.

