Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
DESPLIEGUE MILITAR DE EE. UU.
SAN ANDRÉS
NATALIA NAGOVITSINA
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025: ¿hay cambios?

Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025: ¿hay cambios?

La restricción en la capital santandereana aplica de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Ojo a las multas por incumplir el pico y placa.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: agosto 30, 2025 03:40 p. m.
Comparta en:
Pico y placa en Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga septiembre de 2025 -
Foto: Getty Images y archivo Noticias Caracol

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa siendo uno de los principales instrumentos de regulación del tránsito vehicular en la ciudad. Su objetivo es mitigar la congestión en las vías urbanas, reducir los niveles de contaminación y mejorar la movilidad en horas pico. Para el segundo semestre de 2025, la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Dirección de Tránsito, implementó una nueva rotación que rige desde el 1 de julio y se mantendrá vigente durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El pico y placa aplica para vehículos particulares, es decir, automóviles de uso no comercial. Las motocicletas, vehículos de servicio público, ambulancias, carros fúnebres, vehículos oficiales y de emergencia están exentos de la restricción. También se encuentran exonerados los vehículos eléctricos e híbridos debidamente registrados ante la Dirección de Tránsito.

Horarios pico y placa Bucaramanga

Durante la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, el pico y placa se aplicará en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Pico y placa para la semana del 1 al 5 de septiembre

La rotación establecida para esta semana es la siguiente:

  • Lunes 1 de septiembre: placas terminadas en 1 y 2
  • Martes 2 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4
  • Miércoles 3 de septiembre: placas terminadas en 5 y 6
  • Jueves 4 de septiembre: placas terminadas en 7 y 8
  • Viernes 5 de septiembre: placas terminadas en 9 y 0

Esta rotación se aplica dentro del perímetro urbano de Bucaramanga, especialmente en las zonas de mayor congestión vehicular, como el centro de la ciudad, Cabecera del Llano, La Universidad, Provenza y el sector de Cañaveral.

¿Hay cambios para esta semana?

No. Para la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025 no se han anunciado modificaciones en la rotación ni en los horarios del pico y placa. La medida se mantiene conforme a lo establecido en la Resolución 017 de 2025 y su modificación posterior. La Dirección de Tránsito ha reiterado que cualquier cambio será comunicado con antelación a través de sus canales oficiales.

Últimas Noticias

  1. Así funcionará el pico y placa en Villavicencio para junio 2025: conozca horarios y sanciones
    Así funcionará el pico y placa en Villavicencio. -
    Getty Images

    Pico y placa en Villavicencio del 1 al 5 de septiembre: conozca cómo funciona la medida esta semana

  2. Última vez que se vio a Valeria Afanador
    Última vez que se vio a Valeria Afanador
    ARCHIVO

    Declaran luto en Cajicá por muerte de Valeria Afanador tras 18 días desaparecida: "Doloroso vacío"

Uno de los aspectos más debatidos del pico y placa en Bucaramanga durante 2025 ha sido la restricción para vehículos matriculados fuera del departamento de Santander. Inicialmente, se había establecido un esquema de rotación par e impar para estos automotores, con el fin de controlar el uso de vehículos foráneos en actividades de transporte informal.

Sin embargo, debido a múltiples tutelas y reclamos ciudadanos, la Alcaldía suspendió temporalmente esta medida. Según lo anunciado por el alcalde Jaime Andrés Beltrán, la restricción para placas foráneas no se aplicará hasta nuevo aviso, aunque se contempla su reactivación en el último trimestre del año.

Multa por incumplir pico y placa en Bucaramanga

Los conductores que infrinjan la medida de pico y placa se exponen a una sanción económica equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo. La Dirección de Tránsito ha intensificado los operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, apoyados por cámaras de vigilancia y agentes de tránsito.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Bucaramanga

Normas de Tránsito

Multas de tránsito