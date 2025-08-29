Las fotos del crucero lanzamisiles de Estados Unidos que atracó en Panamá y se dirige a Venezuela

Mientras simpatizantes del chavismo en Venezuela se movilizan para participar en la jornada de alistamiento de milicianos y reiterar su respaldo al autoproclamado presidente Nicolás Maduro ante lo que consideran "amenazas" de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusan de desplegar "buques de guerra" en el mar Caribe para intimidar a ese país, este viernes se conocieron las primeras imágenes del USS Lake Erie (CG 70), el poderoso crucero lanzamisiles que Washington envió con destino a las costas venezolanas en el marco de la operación para combatir el narcotráfico en esa zona, y en particular al Cartel de los Soles, del que acusa a Maduro de encabezar.

El crucero USS Lake Erie (CG 70) de la Armada estadounidense atracó en el puerto de Balboa, en la Ciudad de Panamá, este jueves 28 de agosto. Se trata de un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga con una eslora de 567 pies (173 m), un desplazamiento de casi 10,000 toneladas y propulsión de turbina de gas. Además, según se conoció, está equipado con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para lanzar misiles Tomahawk y misiles SM-2, dos cañones de 5 pulgadas, dos lanzadores de misiles Harpoon, dos cañones Close-in-Weapons Systems (CIWS) y dos tubos lanzatorpedos.

Crucero lanzamisiles de Estados Unidos en Panamá. AFP

Se espera que este poderoso crucero siga su tránsito a través del Canal de Panamá para unirse a la flotilla estadounidense, en el marco del operativo en el sur del mar Caribe, en las costas de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo este viernes en la sede del Comando Sur en Florida y se reunió con el almirante Alvin Holsey, quien es el jefe del Comando Sur, encargado de supervisar las operaciones militares de Estados Unidos en la región latinoamericana y que está al frente del despliegue militar.



Régimen de Venezuela lanza advertencia a Estados Unidos

Entretanto, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió este viernes a Estados Unidos que si agrede a Venezuela, esto será su "calamidad" y "pesadilla". "Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente", dijo Rodríguez desde el estado Carabobo, donde participó en la jornada de alistamiento para defender a Venezuela de las "amenazas" que considera por parte de Estados Unidos.

Maduro, por su parte, consideró este jueves que el "asedio" que asegura enfrenta su país representa una oportunidad para fortalecer los planes de defensa nacional. "Tenemos que aprovechar toda esta circunstancia (...) para fortalecernos en los planes de defensa de la nación, fortalecernos en lo moral, en lo político, en lo institucional, en lo psicológico", indicó Maduro durante el acto de clausura de un curso militar, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este jueves, la Casa Blanca subrayó que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. "El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cartel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país", reiteró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Este martes, el régimen de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó que Estados Unidos planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros "buques de guerra" desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las "acciones hostiles" de la Administración de Donald Trump.

