Así cayó estadounidense en Medellín sorprendido con un arma de fuego: intentó escapar

La Policía en Medellín capturó a un ciudadano estadounidense de 42 años que portaba un revólver calibre 22 con cinco cartuchos, sin contar con el permiso legal para su tenencia. El hombre fue sorprendido mientras caminaba por la vía pública e intentó evadir a los uniformados, lo que levantó sospechas y motivó su detención.

Este hecho fue rechazado por las autoridades, quienes reiteraron que portar armas sin autorización representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentará cargos por porte, tráfico, fabricación y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

“En las últimas horas, fue capturado un ciudadano extranjero, quien tenía en su poder un arma de fuego. Se trata de un ciudadano estadounidense de 42 años, que caminaba por vía pública en el barrio Laureles. Al notar la presencia de las patrullas de vigilancia, intentó evitar a nuestros uniformados”, informó el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Agregó el comandante que el estadounidense “fue interceptado y luego del registro a personas, los uniformados hallaron escondido en el bolsillo de su pantalón un revolver calibre 22 con cinco cartuchos para el mismo. El hombre fue capturado en el lugar y el arma incautada. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y tenencia de armas de fuego, partes y municiones”.

La Policía informó que, en lo corrido del año, han sido capturadas 383 personas por este delito en el Valle de Aburrá y se han incautado 919 armas de fuego, cifras que reflejan la magnitud del problema que enfrentan las autoridades colombianas.

Sanciones por porte ilegal de armas en Colombia

En Colombia, el porte ilegal de armas está tipificado en el artículo 365 del Código Penal. Este delito contempla penas de 9 a 12 años de prisión para quienes porten, fabriquen, trafiquen o almacenen armas de fuego sin autorización de la autoridad competente.

La sanción puede agravarse hasta 24 años si se presentan circunstancias como el uso de vehículos para cometer el delito, enfrentamientos con autoridades, modificación del arma para aumentar su letalidad o si el arma proviene de otro delito.

Además, el Ministerio de Defensa ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión general de permisos para el porte de armas en todo el país, lo que refuerza la ilegalidad de portar armas sin autorización durante este periodo.

Un proyecto de ley en trámite busca endurecer aún más las penas, excluyendo estos delitos de beneficios penales como la prisión domiciliaria o la libertad condicional.

La Corte Constitucional ha reiterado que no existe un derecho fundamental a portar armas, y que el Estado tiene el monopolio sobre su regulación.

Estas medidas buscan reducir la violencia armada y proteger la vida de los ciudadanos, en un país donde el uso indebido de armas sigue siendo una amenaza latente.

