Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá: estaba cerca al río Frío
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá: estaba cerca al río Frío

El CTI de la Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de la menor de 10 años tras permanecer desaparecida desde el pasado 12 de agosto. El gobernador de Cundinamarca advierte que el cuerpo fue encontrado cerca al río y señala que "resulta improbable" que estuviese ahí desde entonces. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: agosto 29, 2025 05:04 p. m.
Dibujo de Valeria Afanador
Dibujo de Valeria Afanador
Polsanar/ Suministrada

El Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmaron el hallazgo de la menor de 10 años tras permanecer desaparecida desde el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. El anuncio llega tras 18 días de búsqueda de la niña, a quien se le perdió el rastro dentro del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.

(Siga leyendo: Aparece dibujo de Valeria Afanador antes de desaparecer en Cajicá: forenses dicen qué significa)

El mandatario local informó a través de sus redes sociales que la menor fue encontrada sin vida "en una zona contigua al río Frío". Rey Ángel lamentó el hallazgo y lo describió como un "hecho tan doloroso, que hoy nos enluta". En su pronunciamiento, indicó que el cuerpo de Valeria fue descubierto en un sector donde ya se "habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda".

Se debe recordar que desde el día de su desaparición y el reporte hecho por la institución a los allegados y a las autoridades correspondientes, alrededor las 11 de la mañana, el Ejército, la Policía, el CTI, la Fiscalía y los Bomberos desplegaron a más de 200 rescatistas, apoyados con drones, cámaras térmicas y perros entrenados con el propósito de hallar a la menor. En la operación, según había mencionado el gobernador en comunicados pasados, se recorrieron más de 12 kilómetros a la redonda, se revisó en más de cinco ocasiones el cauce del río Frío y se cubrieron zonas boscosas y rurales sin obtener pistas.

(Además: En sector donde se halló cuerpo de Valeria Afanador ya se habían hecho inspecciones: gobernador).

Rey Ángel declaró que, debido a lo anterior, "quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces". El gobernador aseguró que la muerte de la menor de 10 años "no quedará en la impunidad" y cuestionó: "¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes".

Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), publicó en su cuenta oficial de X confirmando la noticia. "Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando, paz en tu familia. Bella Valeria", escribió en un breve mensaje en el que añadió una de las fotos de los carteles de búsqueda de la niña.

¿Cómo encontraron a Valeria Afanador?: "Un campesino"

Noticias Caracol habló en vivo con el gobernador de Cundinamarca, quien detalló que "se encontró el cuerpo de Valeria hace aproximadamente una hora y media. Apareció con su sudadera en una zona adyacente al colegio, aproximadamente a 300 metros de la institución educativa hacía el sector de Fagua. Allí muy cerca al río". Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron que el hallazgo lo hizo un campesino en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), esta misma persona que alertó a las autoridades.

Desde el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca se precisó que se trasladó un equipo, con apoyo de bomberos del departamento, al punto para "realizar las diligencias de inspección al cuerpo de un menor de edad que fue encontrado en el Río Frío".

"Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad", añadió la entidad.

Por su parte, Jorge Emilio Rey Ángel reiteró en entrevista con este medio que "en ese sitio nosotros habíamos hecho muchísimas inspecciones. Estuvimos más de 200 personas desde el día uno buscándola, se hizo descubierta, se hizo análisis palmo a palmo de ese corredor y allí no estaba. Nos queda la sensación de que Valeria la dejaron recientemente en el sitio". Sin embargo, puntualizó que será Medicina Legal "quien establezca que esto fue así y estamos muy tristes y lamentamos esta muerte profundamente".

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

