En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
RICHARD RÍOS
JUNIOR VS TOLIMA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan nuevo temblor en Colombia en la mañana de este 12 de diciembre: epicentro y magnitud

Reportan nuevo temblor en Colombia en la mañana de este 12 de diciembre: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano dio a conocer sobre las 9 de la mañana un nuevo reporte del más reciente temblor registrado en el país. Vea las características del movimiento telúrico.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Reportan otro temblor en Colombia en la mañana de este 12 de diciembre: epicentro y magnitud
Reportan otro temblor en Colombia en la mañana de este 12 de diciembre. -
SGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad