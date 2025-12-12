Reportan nuevo temblor en Colombia en la mañana de este 12 de diciembre: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo evento sísmico de magnitud 2,6 en la mañana de este viernes 12 de diciembre, con epicentro en zona rural del municipio de Hobo, Huila. De acuerdo con la entidad, el sismo tuvo una profundidad superficial, es decir, menos a 30 kilómetros, lo que suele hacer estos eventos más perceptibles para la población cercana al epicentro.

El movimiento telúrico se localizó en el municipio de Hobo, en el departamento del Huila, una zona donde con frecuencia se reportan sismos de baja magnitud asociados a la dinámica geológica del suroccidente del país.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, el SGC recordó la importancia de registrar cualquier percepción del temblor a través del enlace oficial "¿Sintió este sismo?", disponible en la plataforma del Servicio Geológico Colombiano, con el fin de fortalecer el monitoreo y análisis de estos eventos.



Seguidilla de temblores en Colombia en la madrugada de este 12 de diciembre

La Paz, Santander: sismo de 2,4 fue reportado a las 11:02 a. m.

Dabeiba, Antioquia: sismo de 2,1 se reportó a las 9:26 a. m.

Hobo, Huila: temblor de 2,6 fue registrado a las 9:15 a. m.

Zapatoca, Santander: temblor de 2,4 fue reportado a las 6:48 a. m.

Los Santos, Santander: temblor de 3,3 se registró a las 5:02 a. m.

Los Santos, Santander: temblor de 2,3 se reportó a las 2:48 a. m.

Quibdó - Chocó, Colombia: temblor de 2,2 fue registrado a las 2:03 a. m.

¿Por qué ocurren tantos temblores en Colombia?

Colombia es un país con una marcada actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra cerca del 75% de los volcanes del planeta y genera alrededor del 80% de los sismos más fuertes registrados en el mundo. A esto se suma la presencia de fallas geológicas activas, como la de Bucaramanga, la de Romeral y la de Murindó, que contribuyen a la constante liberación de energía en forma de movimientos telúricos.



La interacción permanente entre las placas tectónicas convierte a Colombia en una zona de alta complejidad geológica, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclara que no se trata necesariamente de un incremento en el número de sismos respecto a épocas pasadas, sino de un mayor nivel de detección gracias a las tecnologías actuales. A esto se suma que hoy en día más personas habitan regiones que antes estaban desocupadas, lo cual incrementa la cantidad de reportes de temblores percibidos.



En la actualidad, el país cuenta con una red de más de 200 estaciones sismológicas distribuidas en diferentes zonas, que permiten un monitoreo continuo de la actividad sísmica. Gracias a esta infraestructura, en las últimas tres décadas se han registrado alrededor de 300.000 eventos, información que ha sido clave para el estudio del riesgo sísmico y el diseño de medidas de prevención. Aunque los terremotos no se pueden predecir, sus efectos sí pueden reducirse con edificaciones diseñadas para resistirlos, planes de evacuación claros y programas permanentes de educación comunitaria orientados a la prevención.



Recomendaciones en caso de temblor

Las autoridades aconsejan tomar las siguientes precauciones:



Refugiarse cerca de columnas o debajo de muebles sólidos.

Mantenerse alejado de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Evitar el uso de ascensores durante el sismo.

Usar las escaleras para evacuar si es necesario.

En zonas costeras, alejarse del mar y buscar zonas altas.

Conservar la calma y seguir las instrucciones oficiales.

También se recomienda activar la alerta de sismos en teléfonos Android, una función gratuita que puede avisar con algunos segundos de anticipación, lo cual es clave para tomar medidas rápidas en caso de emergencia.

