¿Lo sintió? Temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este viernes 12 de diciembre: epicentro

Un movimiento telúrico de magnitud 3,3 se registró en la madrugada de este viernes en el municipio de Los Santos, Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El temblor ocurrió a las 5:02 a. m. de este 12 de diciembre de 2025 y tuvo una profundidad de 141 kilómetros, de acuerdo con el reporte preliminar de la entidad. El epicentro se localizó en en una zona conocida por su frecuente actividad sísmica.

Los municipios más cercanos al punto del sismo fueron Los Santos, ubicado a 8 kilómetros, seguido de Jordán a 11 kilómetros y Villanueva a 15 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

El SGC indicó que el evento fue clasificado como un registro manual y recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y estar informada frente a la actividad sísmica habitual en el departamento de Santander, especialmente en el sector del denominado "nido sísmico" de Los Santos, uno de los más activos del país.



Seguidilla de temblores en Colombia en la madrugada de este 12 de diciembre

Los Santos, Santander: temblor de 3,3 se registró a las 5:02 a. m.

Los Santos, Santander: temblor de 2,3 se reportó a las 2:48 a. m.

Quibdó - Chocó, Colombia: temblor de 2,2 fue registrado a las 2:03 a. m.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

Colombia es un país con una marcada actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra cerca del 75% de los volcanes del planeta y genera alrededor del 80% de los sismos más fuertes registrados en el mundo. A esto se suma la presencia de fallas geológicas activas, como la de Bucaramanga, la de Romeral y la de Murindó, que contribuyen a la constante liberación de energía en forma de movimientos telúricos.



El Servicio Geológico Colombiano explica que esta es una región con alta actividad sísmica constante, pues en Los Santos se hallan lo que denominan uno de los nidos sísmicos más activos del mundo. "La región de de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico que libera energía sísmica todos los días", explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del SGC.

En la actualidad, el país cuenta con una red de más de 200 estaciones sismológicas distribuidas en diferentes zonas, que permiten un monitoreo continuo de la actividad sísmica. Gracias a esta infraestructura, en las últimas tres décadas se han registrado alrededor de 300.000 eventos, información que ha sido clave para el estudio del riesgo sísmico y el diseño de medidas de prevención. Aunque los terremotos no se pueden predecir, sus efectos sí pueden reducirse con edificaciones diseñadas para resistirlos, planes de evacuación claros y programas permanentes de educación comunitaria orientados a la prevención.



¿Qué debe hacer ante un temblor? Siga estas recomendaciones

Los sismos pueden ocurrir sin previo aviso y su impacto puede ser devastador si no se toman las medidas necesarias. Estar preparados antes, saber cómo actuar durante y qué hacer después de un temblor puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.



Antes del temblor

Prepare con anticipación un kit de supervivencia que contenga artículos esenciales para afrontar la emergencia: radio portátil, pilas de repuesto, agua potable, alimentos no perecederos, linternas, silbatos, medicamentos personales, elementos de primeros auxilios y ropa. Antes de evacuar de su vivienda, asegúrese también de cerrar la llave del gas y desconectar la energía eléctrica para evitar fugas, incendios o cortocircuitos.



Durante el temblor

Lo más importante es conservar la calma, pues el miedo puede generar decisiones peligrosas. Si se encuentra dentro de un edificio, busque refugio inmediato bajo una mesa robusta, un escritorio o en el marco de una puerta interior lejos de ventanas y evite estar cerca de objetos peligrosos. Durante el sismo, aléjese de ventanas, espejos, cuadros, estanterías, lámparas colgantes y otros objetos que puedan desprenderse o romperse y causar lesiones.

Si el edificio presenta señales de daño estructural evidente o el movimiento es excesivamente fuerte, evacúe con prontitud una vez que haya pasado el temblor principal. Siga las rutas de emergencia establecidas y utilice el lado derecho del camino para facilitar la circulación. Durante un sismo, nunca utilice elevadores, puesto que el riesgo de quedar atrapado por cortes de energía o fallos mecánicos es alto. Siempre prefiera las escaleras, bajando con precaución.

Después del temblor

Una vez en el exterior, manténgase lejos de postes eléctricos, muros agrietados, árboles grandes y estructuras inestables que puedan desplomarse con réplicas. Reúnase en los puntos seguros previamente acordados con su familia. Evite ingresar nuevamente a edificios hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. Escuche los comunicados oficiales por radio, redes sociales verificadas o mensajes institucionales y siga las recomendaciones de las autoridades locales de gestión del riesgo y emergencias.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co