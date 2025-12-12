Suspenden servicio de aeropuerto de Barranquilla por incidente con avión que quedó en medio de pista

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, se encuentra con su servicio suspendido después de que una aeronave sufriera un incidente en la pista. La Aeronáutica Civil dio detalles del hecho en el que se vio involucrado un avión de la empresa Aerosucre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Informa a la opinión pública y a los usuarios del transporte aéreo sobre la gestión del incidente operacional ocurrido con el Vuelo KRE140 (HK-5216) de la empresa Aerosucre, que había despegado del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (SKBQ) de Barranquilla. La aeronave retornó al aeropuerto de origen tras presentarse una falla en el tren de aterrizaje izquierdo".



De acuerdo con la información compartidapor la entidad, equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra del aeropuerto de Barranquilla atendieron la situación. "Confirmando la condición de la falla durante la maniobra de aterrizaje. La aeronave aterrizó, deteniéndose sobre el margen izquierdo de la pista. No se reportaron heridos entre la tripulación".



El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz permanece cerrado mientras se llevan a cabo labores de revisión de posibles daños en la infraestructura, incluyendo una luz de la pista afectada que es clave para la seguridad de los aterrizajes. Este cierre del aeropuerto coincide con el partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, que se lleva a cabo este viernes 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Publicidad

"La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está verificando la condición de vuelo y ha activado el Protocolo de Investigación de Accidentes e Incidentes que se ejecuta en conjunto con las áreas pertinentes de la Entidad para determinar las condiciones operacionales o técnicas que originaron este incidente, y se estará informando oportunamente sobre los hallazgos. Se solicita a los usuarios prever posibles demoras y consultar directamente con sus aerolíneas sobre los cambios y afectaciones a sus itinerarios de vuelo", agregaron en el comunicado.

Noticia en desarrollo...

#LoÚltimo | Cierre del Aeropuerto de Barranquilla por falla en un tren de aterrizaje.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/X6jqs23IAd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 12, 2025

Publicidad