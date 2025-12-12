En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Suspenden servicio de aeropuerto de Barranquilla por incidente con avión que quedó en medio de pista

La Aeronáutica Civil reportó un incidente en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Un avión de Aerosucre quedó en mitad de la pista tras reportar fallas. Ninguna persona a bordo de la aeronave resultó herida.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de dic, 2025
Suspenden servicio de aeropuerto de Barranquilla por incidente con avión que quedó en medio de pista
El incidente involucró el Vuelo KRE140 de Aerosucre.
Cortesía

