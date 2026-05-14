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Reportan nuevo temblor en Colombia hoy, jueves 14 de mayo: epicentro y magnitud

El sismo fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano durante la mañana de este jueves.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de may, 2026
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Reportan nuevo temblor en Colombia hoy, jueves 14 de mayo: epicentro y magnitud

La actividad sísmica en Colombia volvió a generar atención durante la mañana de este jueves 14 de mayo de 2026. Luego del fuerte temblor de magnitud 5,6 que se presentó en el departamento del Chocó y fue percibido en varias regiones del país, el Servicio Geológico Colombiano confirmó un nuevo sismo en Antioquia.

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De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el más reciente movimiento telúrico ocurrió a las 11:47 de la mañana y tuvo como epicentro el municipio de Mutatá, ubicado en la subregión del Urabá antioqueño. La magnitud reportada fue de 3,1 y la profundidad fue superficial, una condición que suele hacer más perceptible el movimiento en las zonas cercanas al epicentro.

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El boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano indicó que los municipios más cercanos al punto del sismo fueron Mutatá, a 8 kilómetros; Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó, a 29 kilómetros; y Dabeiba, Antioquia, a 41 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños de consideración asociados a los dos eventos sísmicos registrados este jueves.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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