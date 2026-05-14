Reportan nuevo temblor en Colombia hoy, jueves 14 de mayo: epicentro y magnitud

La actividad sísmica en Colombia volvió a generar atención durante la mañana de este jueves 14 de mayo de 2026. Luego del fuerte temblor de magnitud 5,6 que se presentó en el departamento del Chocó y fue percibido en varias regiones del país, el Servicio Geológico Colombiano confirmó un nuevo sismo en Antioquia.

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De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el más reciente movimiento telúrico ocurrió a las 11:47 de la mañana y tuvo como epicentro el municipio de Mutatá, ubicado en la subregión del Urabá antioqueño. La magnitud reportada fue de 3,1 y la profundidad fue superficial, una condición que suele hacer más perceptible el movimiento en las zonas cercanas al epicentro.

El boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano indicó que los municipios más cercanos al punto del sismo fueron Mutatá, a 8 kilómetros; Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó, a 29 kilómetros; y Dabeiba, Antioquia, a 41 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños de consideración asociados a los dos eventos sísmicos registrados este jueves.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co