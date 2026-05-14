Mujer fue rescatada del mismo centro estético donde asistió Yulitza Toloza, quien sigue desaparecida

Sigue siendo incierto el paradero de Yulitza Toloza, la mujer de 52 años que desapareció desde el día miércoles luego de asistir al centro estético Beauty Láser M. L., en el barrio Venecia, sur de Bogotá, para realizarse una lipólisis láser. Sin embargo, las autoridades reportaron el rescate de una mujer dentro de ese mismo establecimiento comercial.



El procedimiento de Yulitza duró cuatro horas y en la noche del miércoles le informaron a la familia que ella había sido trasladada a la clínica Meissen, ya que había salido débil de la cirugía. No obstante, la familia de la mujer fue hasta el hospital a llevarle ropa y allí les informaron que Yulitza no se encontraba en ese lugar porque, supuestamente, ella misma había decidido irse por sus propios méritos. Al llegar a casa, los familiares de la mujer desaparecida tampoco la encontraron, por lo que anunciaron a las autoridades y se devolvieron al centro estético Beauty Láser M. L. La familia denunció que en el centro estético no les abrieron la puerta y les insistían que Yulitza había sido llevada a la clínica Meissen.

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En la mañana de este jueves, la Alcaldía de Bogotá, Bomberos y la Policía Metropolitana de la ciudad fueron hasta la clínica Beauty Láser M. L. y se vieron obligados a entrar para buscar a Yulitza. Sin embargo, las autoridades se encontraron con otra mujer dentro del lugar, quien se encontraba atrapada en el segundo piso del edificio.



Dueños de centro estético Beauty Láser se habrían llevado DVR de cámaras de seguridad

A esta mujer de 34 años, cuya identidad está siendo protegida, se encontraba sola, encerrada en un cuarto y sin el cuidado de personal de salud. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá tuvieron que subir con ayuda de una escalera al segundo piso, entrar por una ventana y romper la puerta principal del establecimiento comercial, la subieron a una ambulancia, la valoraron y fue trasladada a un centro médico. Lo último que se supo fue que se encontraba fuera de peligro.

Finalmente, el medio Blu Radio señaló que los dueños del centro estético Beauty Láser M. L. se llevaron los DVR de las cámaras de seguridad, con los que se permitiría conocer el recorrido que tomó la mujer desaparecida.



Amalia Pardo, amiga de Yulitza, dijo en el medio citado que “yo ingresé y en la parte en la que tenían a mi amiga ya habían limpiado todos los rastros de sangre que había. En la habitación donde yo a ella la dejé ya habían limpiado las sábanas, ya no había nada de ella, ni el bolso. Simplemente se llevaron todo. Se nota que trataron de limpiar lo más que pudieron, pero se fueron como de afán porque dejaron la historia clínica de ella sobre el escritorio. Nos queda esperar y mirar con quién salió ella de acá con las cámaras de alrededor porque con las cámaras de adentro, ellos se llevaron el DVR, entonces no van a poder nada de lo que pasaba allá”.



Así desapareció Yulitza Toloza

Yuri Paola Mora, también amiga de la mujer desaparecida, dijo en Noticias Caracol que “ella ingresó al procedimiento a eso de las 8:00 de la mañana. Volvimos a saber de ella a la 1:00 de la tarde, más o menos, que dijeron que ya había salido el procedimiento”.



Agregó Yuri que a “ella se veía muy mal, pálida, sus labios super morados, la faltaba el aire muchísimo. Le soltaron un poquito la faja, pero igual ella seguía con los mismos síntomas. Así estuvo como hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vimos”.

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Yuri narró que “llegamos aquí y duramos como media hora escribiéndole a la chica que ya estábamos aquí, que ya estábamos aquí, que ya estábamos aquí, y lo que ella nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa. ¿En qué condiciones la sacaron? Nosotros no sabemos”, mencionó Yuri.

Finalmente, Mora se refirió a unos extraños mensajes que le llegaron desde el celular de Yulitza: “Ella aparecía en su teléfono en línea y es imposible que ella, estando consciente para pedir una salida en la condición que ella estaba, no nos contestara el teléfono, no nos contestará los mensajes, pero si apareciera su WhatsApp en línea. Nos manda un mensaje en ese lapso de tiempo donde dice, ‘voy casa, tengo sueño". Después dijo que la llevan para un hospital. Al rato, dicen que para el Meissen".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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