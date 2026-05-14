Mujer es señalada de extorsionar a patrullero para no publicar videos íntimos: ¿qué relación tenían?

La Policía de Antioquia informó que una mujer fue capturada en flagrancia tras ser denunciada por la extorsión a un patrullero de la institución.

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Los hechos se reportaron en el municipio de Venecia. El uniformado, reveló la Policía, “venía siendo objeto de presiones y exigencias económicas por parte de la hoy capturada”.



¿Quién era la señalada extorsionista?

Según las autoridades, la mujer le exigió al patrullero 500.000 pesos para no difundir videos de carácter íntimo de la víctima.

“La Policía Nacional en Antioquia, mediante el grupo GAULA Antioquia y en desarrollo del plan cazador Cuarzo, logró la captura en flagrancia de una mujer”, informaron.



De acuerdo con los datos suministrados, la presunta responsable de la extorsión es expareja sentimental del patrullero.



La Policía instó “a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o constreñimiento a través de la línea gratuita nacional 165 del GAULA”. (Lea también: Giro en caso de explotación sexual infantil: contratista de la Alcaldía de Bello fue capturada)



Cerca de 2.000 extorsiones en Antioquia, en 2025

Según cifras del Ministerio de Defensa, durante 2025 los departamentos en los que más se reportaron casos de extorsión fueron: Guaviare (61,4%), Meta (57,9%) y Atlántico (45,1%). Antioquia ocupó el séptimo lugar, con 1.931 denuncias.

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A nivel nacional, al comparar las cifras del primer trimestre de 2025 con las de 2026, en el país se reportaron 2.733 casos el año pasado mientras que la cifra para el año actual fue de 2.914, indicando que la extorsión se ha elevado en el país.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL