Centro estético de Bogotá donde desapareció mujer tendría irregularidades, señalan autoridades

Bogotá tiene sus ojos puestos sobre el caso de Yulitza Toloza, una mujer de 52 años que desapareció después de ingresar al establecimiento Beauty Láser M. L. para realizarse un procedimiento estético, donde fue recluida por su estado después de la intervención. Este centro está ubicado en el barrio Venecia, de la localidad de Tunjuelito, sobre la autopista Sur.

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El caso tomó más relevancia y adquirió más incógnitas después que las autoridades encontrarán a una mujer que estaba encerrada bajo llave en el edificio donde funciona la estética. Noticias Caracol conoció presuntas irregularidades que tendría este establecimiento frente a la normativa.

Según una allegada de Toloza, Yuri Paola Mora, la mujer ingresó para realizarse una lipólisis con láser en la mañana del miércoles. “Ingresó al procedimiento a eso de las 8:00 de la mañana. Volvimos a saber de ella a la 1:00 de la tarde, más o menos, que dijeron que ya había salido el procedimiento”, relató a Noticias Caracol.



La amiga de Toloza cuenta que la vio “muy mal”. Dado a su estado de salud, los allegados de la desaparecida decidieron dejarla en el centro estético. En horas de la noche de ese mismo día, Yulitza ya no estaba en la habitación que antes habían pagado para su estadía. “Ella nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa. ¿En qué condiciones la sacaron? Nosotros no sabemos”, dijo Mora al referirse de una trabajadora del establecimiento.



Según mensajes que fueron enviados desde el celular de Toloza, la mujer supuestamente fue enviada al Hospital Meissen. Pero después no hubo más rastro de ella.



Esto confirmaron las autoridades sobre la desaparición

La Alcaldía Local de Tunjuelito reveló a Noticias Caracol Digital que el establecimiento “no cuenta con Cámara de Comercio”, según pudo corroborar la propia institución. Sumado a eso, la Secretaría de Salud le dijo a la administración que no pudieron ingresar en dos ocasiones al lugar, al que acudieron para requerir la documentación correspondiente. Por lo tanto, los funcionarios no pudieron llevar a cabo la inspección de licencias verificables que den fe de sus legalidad.

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Entre tanto, la Secretaría de Salud sigue compilando documentos para establecer si Beauty Láser M. L. cumplía con lo que establece la ley.

A estas declaraciones se suma lo que dijo la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante, en entrevista con Blu Radio. Según la información que tiene ella y su equipo, el centro estético estaba prestando servicios invasivos que no estaban avalados por la Secretaría de Salud. La funcionaria explicó que para ofrecer dichos intervenciones debe haber una condiciones higiénico-sanitarias mínimas que deben ser verificadas y certificadas por la entidad ya mencionada.

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Estas afirmaciones se verían respaldadas por lo que dijo otra allegada de Toloza en entrevista con este mismo medio. Amalia, amiga de la desaparecida, contó que este procedimiento tuvo un costo de 3 millones de pesos. Ella explica -según recuerda y en palabras de ella- que la lipólisis practicada a Yulitza sería una intervención que se hace con anestesia local para ingresar unas "cánulas" que absorben la grasa corporal.

María Paula Rodríguez Rozo

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