Pilas: la maniobra con ciclomotores prohibida en Bogotá y que genera multa de más de $600 mil

En la ciudad de Bogotá, el uso de ciclomotores continúa generando dudas entre los ciudadanos por su clasificación, normas de circulación y diferencias con otros vehículos livianos. Estos vehículos, que pueden ser de combustión o eléctricos, están regulados por normas específicas que determinan por dónde pueden circular y qué requisitos deben cumplir sus conductores.



Ciclomotores no pueden circular por ciclorrutas ni andenes en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá explicó recientemente que los ciclomotores no están autorizados para circular por ciclorrutas ni andenes en la ciudad. Estas áreas están destinadas exclusivamente a peatones, bicicletas y algunos vehículos de movilidad personal permitidos por la normativa. El incumplimiento de esta disposición puede generar sanciones económicas que superan los $600 mil.

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Conductores deben tener en cuenta que las ciclorrutas hacen parte de la infraestructura vial pensada para la movilidad no motorizada o de baja velocidad. Su función principal es facilitar el desplazamiento seguro de ciclistas y reducir la interacción directa con vehículos motorizados de mayor tamaño y velocidad.

De acuerdo con la regulación vigente, estos espacios no están diseñados para ciclomotores, motocicletas u otros vehículos de combustión o eléctricos que superen las características permitidas para circular en infraestructura exclusiva para bicicletas.



¿De cuánto es la multa?

El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones económicas para quienes conduzcan ciclomotores en lugares no autorizados, como ciclorrutas o andenes. En Bogotá, la multa asociada a esta infracción puede alcanzar los $604.100. Esta sanción se aplica cuando se evidencia la circulación del vehículo en espacios destinados a peatones o ciclistas, lo que constituye una violación de las normas de uso de la vía.



Además de la multa, el conductor puede ser requerido por las autoridades de tránsito para retirar el vehículo del área restringida y cumplir con las disposiciones correspondientes. "La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recuerda que los ciclomotores no deben ir por las ciclorrutas de Bogotá; las ciclorrutas, son espacios exclusivos para bicicletas tradicionales y asistidas. También, para patinetas con y sin motor. Así, como los andenes, son espacios para peatones", explicaron en un comunicado.



Requisitos para circular con ciclomotores en Bogotá

Las personas que utilizan ciclomotores en la ciudad deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa de tránsito. Entre los principales requisitos se encuentran:



Tener el vehículo debidamente matriculado.

Contar con licencia de conducción vigente.

Portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) al día.

Utilizar casco de manera permanente durante la conducción.

Estas condiciones buscan garantizar que el vehículo pueda circular en las vías permitidas sin generar riesgos adicionales para el conductor o para otros actores viales.



Si te mueves en Bogotá en un ciclomotor, esta información es para ti👇



¡Recuerda!

❌NO puedes transitar por la ciclorruta.



¡Cumple las normas de tránsito y evítate sanciones! pic.twitter.com/OJH9YFUJDH — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 7, 2026

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¿Qué es un ciclomotor?

Un ciclomotor es un vehículo automotor de dos ruedas diseñado para desplazamientos urbanos cortos. Su principal característica es la limitada capacidad del motor, lo que lo diferencia de motocicletas de mayor cilindrada. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la clasificación más común de un ciclomotor puede ser:



De combustión interna, con motores de hasta 50 cm³.

con motores de hasta 50 cm³. Eléctrico, con una potencia que no supera los 4 kW.

Estos vehículos están pensados para alcanzar velocidades superiores a las de una bicicleta, pero sin llegar a las prestaciones de una motocicleta convencional. Por esta razón, su uso está regulado dentro de la movilidad urbana. Existen varias configuraciones de ciclomotores que circulan en entornos urbanos:



Ciclomotor tipo scooter de combustión: este modelo es uno de los más extendidos. Funciona con gasolina y tiene una estructura compacta, sin pedales. Es utilizado principalmente para transporte individual en distancias cortas dentro de la ciudad.

este modelo es uno de los más extendidos. Funciona con gasolina y tiene una estructura compacta, sin pedales. Es utilizado principalmente para transporte individual en distancias cortas dentro de la ciudad. Ciclomotor eléctrico con pedales: se trata de un vehículo híbrido en su diseño visual, ya que incluye pedales, aunque su funcionamiento depende principalmente de un motor eléctrico. En algunos casos, los pedales cumplen una función secundaria o de apoyo.

se trata de un vehículo híbrido en su diseño visual, ya que incluye pedales, aunque su funcionamiento depende principalmente de un motor eléctrico. En algunos casos, los pedales cumplen una función secundaria o de apoyo. Ciclomotor eléctrico sin pedales: este modelo es completamente motorizado y no incluye pedales. Su uso se ha incrementado en ciudades debido a su menor impacto ambiental y costos de operación más bajo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co