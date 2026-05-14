Asesinan a Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, joven desaparecida en Cartagena en 2021

Las autoridades del departamento del Valle del Cauca confirmaron la muerte de Claribel Moreno, la madre de Natalia Buitrago, una joven que desapareció en agosto de 2021 en Cartagena, Bolívar. Moreno se hizo conocida por la intensa búsqueda de su hija. "Mi sueño es que mi hija Natalia aparezca, que llegue, verla de entrar a mi casa, abrazarla”,dijo la mujer en una entrevista para el programa Séptimo Día de Caracol Televisión en abril de 2023.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, Claribel Moreno fue víctima de homicidio por arma de fuego en el municipio de Jamuni, Valle del Cauca, específicamente en el Sector La Novillera Carretera Guachinte, vía Robles, Zona Rural del mismo municipio.



"Informan el homicidio en vía pública, de la señora Claribel Moreno Castillo, 55 Años, presenta heridas por arma de fuego. Caso materia de investigación", se lee en informe de la Policía, que tiene como fecha del crimen el miércoles 13 de mayo a las 7:10 de la noche.



La incansable búsqueda por su hija

La mujer que fue asesinada a los 55 años buscó durante años a su hija, quien se fue de viaje a Cartagena durante su cumpleaños y nunca regresó. Moreno habló en 2023 para el programa Séptimo Día y dijo en ese momento que las autoridades no le habían la importancia que debían al caso de su hija.

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Para la desaparición de Buitrago se manejaban dos hipótesis de acuerdo con el abogado que representaba en 2023 a la familia: “la primera consistió en verificar si ella fue víctima de un homicidio, de un feminicidio y la segunda ha sido verificar si ella fue víctima de un delito de trata de personas”.

“Mi sueño es que mi hija Natalia aparezca, que llegue, verla de entrar a mi casa, abrazarla”, decía Moreno sobre su hija, una modelo nacida en Jamundí, Valle del Cauca, dedicada al protocolo de eventos, al ser imagen de algunas marcas y a protagonizar varios videos musicales.

