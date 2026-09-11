Reportan temblor de magnitud 4,5 con epicentro en el Chocó hoy, viernes 11 de septiembre

Un sismo de magnitud 4,5 se registró este viernes 11 de septiembre en el municipio de Istmina, Chocó, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con el reporte actualizado de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:42 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 41 kilómetros. El evento fue clasificado como de origen manual.

El SGC ubicó el epicentro en las coordenadas 4.42° de latitud y -76.72° de longitud. Entre los municipios más cercanos al punto donde se produjo el sismo se encuentran Sipí (Chocó), a 27 kilómetros; Trujillo (Valle del Cauca), a 50 kilómetros, y El Dovio (Valle del Cauca), a 55 kilómetros.