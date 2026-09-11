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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Padre de familia fue asesinado en medio de una riña en Envigado: presunto responsable fue capturado

Padre de familia fue asesinado en medio de una riña en Envigado: presunto responsable fue capturado

La víctima fue identificada como Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 57 años. Al parecer, era recurrente escuchar altercados provenientes de su vivienda.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Capturado por asesinar a su padre
Capturado por homicidio
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Las autoridades en el Valle de Aburrá recibieron una llamada a la línea 123 en la que un ciudadano informó sobre una riña que se estaba presentando al interior de una vivienda de Envigado. Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo de un hombre de 54 años y efectuaron la captura en flagrancia del presunto responsable del asesinato para ser judicializado. El hecho fue dado a conocer por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El caso sucedió alrededor de las 4:00 de la tarde este 10 de septiembre en un inmueble del barrio Uribe Ángel de Envigado, en un callejón ubicado en la transversal 34B con la calle 30 sur. De acuerdo con el reporte, una patrulla se dirigió hasta la dirección indicada en la llamada para atender la novedad. En el lugar encontraron una escena alarmante: un hombre, que más tarde fue identificado como Diego Alonso Gómez Saldarriaga, estaba sin vida y tenía un arma cortopunzante incrustada en su abdomen. Una vez se hizo el hallazgo de la terrible escena, los uniformados se dispusieron a recolectar información. De acuerdo con los testimonios recopilados, el homicidio fue antecedido por una riña entre padre e hijo.

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Al parecer, el hijo del señor Diego Alonso, de 37 años de edad, lo habría agredido con un cuchillo. El padre, ya herido, pudo caminar escasamente hasta la puerta de su vivienda, pero cayó al suelo y perdió la vida en el lugar. Allí mismo, en la casa, se pudo ubicar al señalado homicida, quien fue capturado y ahora será judicializado para iniciar el proceso formal ante la justicia. El primer paso será comparecer ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado. De momento, las autoridades competentes recopilan toda la información posible para establecer qué llevó a la pelea y el posterior asesinato. De acuerdo con la versión de El Colombiano, los vecinos de esos hombres señalaron que los implicados tendrían altercados de manera frecuente y que las autoridades tuvieron que intervenir en pasadas oportunidades.

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María Paula Rodríguez Rozo
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