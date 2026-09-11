Videos: fuerte tormenta en Bucaramanga dejó inundaciones, árboles caídos y más de 35 emergencias

Una fuerte tormenta eléctrica acompañada de lluvias intensas sorprendió la noche de este jueves 10 de septiembre a los habitantes de Bucaramanga y del área metropolitana. A través de redes sociales, decenas de ciudadanos compartieron videos en los que quedaron registrados rayos, ráfagas de lluvia, granizo en algunos sectores, inundaciones y la caída de árboles que provocaron emergencias en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes grabadas por los bumangueses muestran cómo la tormenta se extendió por varios sectores de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Algunos videos captaron descargas eléctricas en el cielo mientras otros evidenciaron afectaciones en la movilidad debido a la acumulación de agua sobre las vías y la caída de elementos sobre corredores vehiculares.



Imagenes de fuertes lluvias en Bucaramanga

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la suspensión de actividades al aire libre en el marco de la Feria Bonita, luego de que las condiciones climáticas impidieran el desarrollo normal de algunos eventos programados durante la noche. Asistentes relataron que tuvieron que buscar refugio ante la intensidad de la lluvia y la actividad eléctrica que se presentó en el centro de la ciudad. Los reportes ciudadanos también alertaron sobre la caída de árboles en diferentes sectores. Entre los puntos afectados estuvieron la calle 22 con carrera 20, la calle 36 con carrera 21, el corredor vial entre La Salle y el barrio Bucaramanga, así como algunas zonas del barrio Kennedy. Las autoridades realizaron intervenciones para despejar las vías y reducir los riesgos para conductores y peatones.

#Video Momentos de tensión vivieron los habitantes de Bucaramanga durante una fuerte tormenta acompañada de intensos vientos y relámpagos. Las autoridades reportaron más de 35 emergencias en diferentes sectores de la ciudad #MañanasBlu pic.twitter.com/7v86vwR5f0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

En otros sectores, los videos mostraron inundaciones temporales que dificultaron la movilidad. Residentes reportaron saturación de sistemas de drenaje, acumulación de agua en conjuntos residenciales y afectaciones en diferentes vías del área metropolitana. También se conocieron imágenes de granizo en zonas como La 27 y La Modelo, fenómeno que acompañó el aguacero durante algunos minutos.



Tormenta obligó a evacuar el Circo Hermanos Gasca en Bucaramanga

Otra de las situaciones que quedó registrada en videos durante la emergencia ocurrió en el Circo Hermanos Gasca, donde cientos de asistentes tuvieron que salir de la carpa como medida preventiva debido a los fuertes vientos y la intensidad de la tormenta. Reportes conocidos durante la noche indicaron que la estructura comenzó a moverse por las condiciones climáticas, por lo que se tomó la decisión de evacuar el lugar mientras pasaba el vendaval. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a familias abandonando el recinto en medio de la lluvia, mientras los organismos de socorro y las autoridades seguían de cerca la situación. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el circo.

Momento en el que los asistentes al Circo Hermanos Gasca son evacuados de la carpa por la fuerte tormenta que cae a esta hora sobre Bucaramanga. Autoridades están en alerta. #VocesySonidos pic.twitter.com/YIPQc96Q8C — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

Gestión del Riesgo reportó más de 35 emergencias

Tras las lluvias, la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga inició recorridos de verificación en distintos sectores de la ciudad para evaluar los daños ocasionados por el fenómeno climático. Según informó Didier Rodríguez, director de la entidad, se recibieron reportes relacionados con caída de árboles, postes de energía y afectaciones en algunas viviendas. “La Oficina de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, está monitoreando y visitando algunos puntos afectados por las lluvias”, indicó el funcionario al entregar un balance preliminar de la jornada.



De acuerdo con la información suministrada por la entidad, se registraron más de 35 emergencias en Bucaramanga y su área metropolitana. Entre los casos atendidos se encuentran viviendas destechadas, caída de redes eléctricas, árboles sobre vías y sectores con acumulación de agua producto de las precipitaciones. Asimismo, Didier Rodríguez explicó que las afectaciones en viviendas se concentraron principalmente en asentamientos humanos donde las cubiertas están construidas con láminas metálicas, las cuales resultaron vulnerables ante la fuerza del viento y la lluvia.



A esta hora las autoridades reportan más de 35 emergencias por fuertes lluvias en Bucaramanga. "Hay casas destechadas, caída de árboles, redes eléctricas y vías inundadas", dijo Didier Rodríguez, director de Gestión de Riesgo #VocesySonidos pic.twitter.com/pJUGPmXMqN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

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ÁNGELA URREA PARRA

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