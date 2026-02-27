Reportan temblor en Colombia en la noche de este 27 de febrero: magnitud y epicentro

Un sismo de magnitud 3,6 se presentó en la noche de este viernes 27 de febrero en el océano Pacífico, frente a la costa del departamento del Chocó, a las 8:02 p. m. El evento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

El punto más cercano en tierra corresponde al municipio de Juradó, a 36 kilómetros de distancia. También se ubicó a 104 kilómetros de Bahía Solano y a 120 kilómetros de Carmen del Darién. El estado del evento fue catalogado como "manual", lo que indica que los datos fueron revisados y ajustados por analistas de la entidad después del registro automático inicial.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a personas ni daños materiales. El SGC mantiene habilitado el formulario "Sismo Sentido" para que los ciudadanos informen si percibieron el movimiento. Este tipo de reportes permite complementar la información instrumental y ayuda a establecer el alcance real del fenómeno en las zonas habitadas.



Colombia se encuentra en una región de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos son frecuentes en distintas zonas del país, en especial en la región Pacífica y en el suroccidente.



Los lugares de Colombia donde hay mayor actividad sísmica

Los Santos y municipios aledaños hacen parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia y el mundo. Allí se registran con frecuencia temblores de baja magnitud y gran profundidad, asociados a la interacción de placas tectónicas en el interior de la Tierra. El Servicio Geológico Colombiano recuerda que estos eventos son normales en el territorio nacional y recomienda a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales y tener presente un plan familiar de emergencia, incluso frente a sismos que no representan peligro inmediato.



Además de Santander, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha identificado varias regiones del país donde la ocurrencia de temblores es frecuente, debido a la compleja interacción de placas tectónicas y fallas geológicas activas. Una de ellas es el suroccidente colombiano, especialmente los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Allí la sismicidad está asociada a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, lo que genera tanto sismos superficiales como eventos de mayor profundidad. Esta zona concentra algunos de los movimientos telúricos más fuertes registrados históricamente en el país.

Otra región con actividad sísmica constante es el centro del país, que incluye Cundinamarca, Boyacá y Tolima. En esta área se presentan sismos de baja a moderada magnitud, muchos de ellos profundos, relacionados con estructuras geológicas internas y fallas como la Falla de la Cordillera Oriental. Aunque suelen ser poco perceptibles, se registran con alta frecuencia en los sistemas de monitoreo del SGC.

También se destaca la región del Eje Cafetero y Antioquia, donde convergen varias fallas activas. Finalmente, la costa Pacífica, especialmente el Chocó, es una zona altamente sísmica y con potencial de grandes eventos, debido a su cercanía al contacto entre placas tectónicas.

