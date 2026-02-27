Habla candidato al Senado que habría sido secuestrado en Cesar: "No lo deseo ni a mi peor enemigo"

El candidato al Senado por el Partido Conservador Andrés Vásquez, fue hallado con vida el pasado jueves 27 de febrero luego de su misteriosa desaparición en Pelaya (Cesar). Tras pocas horas de haber sido liberado, el sujeto habló con Noticias Caracol y narró algunos detalles sobre el incidente y el presunto secuestro por el que, durante los recientes días, fue buscado por las autoridades.

Inicialmente, Vásquez agradeció el trabajo de los medios de comunicación, pues, afirmó, fue clave para presionar a quienes lo privaron ilegalmente de su libertad durante varias horas. "Uno de los captores era el que le insistía permanentemente a la otra persona que era mejor que me liberaran porque tenían en esos momentos muchas personas buscándome en todo el país y que era mejor que me soltaran porque sentían que les podían llegar en cualquier momento", afirmó.

El hombre recuerda, minutos antes de su secuestro, que salía de casa de sus padres hacia una entrevista cuando todo ocurrió. "Yo venía de Ocaña, esa noche llegué de Ocaña haciendo pues los recorridos en los diferentes medios de comunicación. Llegué a Pelaya a las 10 de la noche y fui donde mi señora madre donde y mi señor padre. (...) Me quedé allá y en la mañana me desperté a las 4:10 o 4:15, que iba para la emisora de Aguachica y cuando abro la puerta del carro para salir llegó una persona en una motocicleta y de una vez sacó un arma y me apuntó", relató, aún con miedo, el aspirante al Congreso.



En ese momento, recuerda, Vásquez fue encañonado y escuchó algunas palabras por parte de su secuestrador: "Me dijo que no venía a asesinarme, pero que no gritara, que no dijera nada y que me montara en la moto. 'No vengo a asesinarte pero móntate, colócate esto que nos vamos y después te traemos', eso fue lo que lo que me dijo la persona", narró.



El integrante del Partido Conservador dijo que, a su parecer, su retención se habría hecho dentro del mismo municipio de Pelaya, pues el trayecto que hicieron sus secuestradores duró poco tiempo. Desde el punto en el que fue amenazado hasta el lugar al que llegó, la víctima relató que solo sintió un trayecto aproximado de 5 o 4 minutos. "Yo considero que fue un término de 4 minutos. Por eso siempre anoche manifestaba que me tenían era ahí mismo dentro del municipio", agregó Vásquez, quien también dijo que, pese a que la intención inicial de los delincuentes no era matarlo, sí lo amenazaban con quitarle la vida para que obedeciera sus órdenes.



El lugar al que fue llevado

Vásquez, según cuenta, fue retenido dentro de una habitación. No pudo dormir y mucho menos recostarse, pues solo le dieron una silla durante todo su tiempo de encierro, acompañado por uno de los delincuentes. "Me tuvieron en una habitación ahí en una silla todo el tiempo. No hubo camas, simplemente había una silla y la otra silla ahí pues, me imagino, donde estaba la otra persona (...). Conmigo siempre estuvo otra persona que era la que más presionaba para que me liberaran, porque esa persona, como que tenía movimientos de un celular en sus manos, se sentía como muy presionada por las diferentes noticias", recuerda.

El candidato, además, denuncia que nunca había recibido amenazas previas, pero que ha denunciado constantemente a la compañía Sayco y Acinpro. "Yo sí quiero dejar claro hoy y hago una denuncia pública que si algo le pasa a mi vida es de las personas que están al frente de esta empresa privada llamada Sayco y Acinpro", dijo.

Su reencuentro familiar tras este grave momento, afirma, fue el episodio más esperado de este trágico incidente que aún, explica, lo mantiene nervioso. "Dios mío, realmente un secuestro yo no se lo deseo ni al peor enemigo, como uno dice, porque es una situación que lo afecta psicológicamente y que solamente Dios me ha dado la fuerza para seguir aquí con mi mamá, con mi papá. Ese sufrimiento tan duro", finalizó.

