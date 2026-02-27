Pronóstico del clima para el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo: ¿habrá lluvias?

Para este fin de semana el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el pronóstico del clima en las diferentes regiones del país. De acuerdo con la entidad, se esperan una mayor probabilidad de precipitaciones en la región Pacífica y en zonas del norte y occidente de la región Andina.

El Ideam también indicó que se prevén incrementos de temperatura y de la sensación térmica en varias regiones de Colombia, como la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe. Para esta tarde, en Bogotá, se esperan lluvias en sectores del occidente y norte de la capital colombiana. (Le puede interesar: ¿Cuándo llegará y a quién afectaría el nuevo frente frío que podría influir en el clima de Colombia?).



Pronóstico del clima para este fin de semana

Viernes 27 de febrero

Para el final de la tarde de este viernes se esperan condiciones de nubosidad variable, con probabilidad de lluvias de intensidad moderada. "Podrían ser localmente fuertes, en sectores de la región Pacífica, así como en zonas puntuales de la región Andina, el sur de la región Caribe y la Amazonía", se lee en el informe del pronóstico del clima.



Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas, se prevén en amplios sectores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Santander, sur de Bolívar y Quindío. Precipitaciones entre ligeras y moderadas son probables en áreas de los departamentos de Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila y Cesar. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco durante lo que queda del día, con cielo de nubosidad variable.



Sábado 28 de febrero

"Se mantienen las condiciones de nubosidad, acompañadas de precipitaciones en amplios sectores de las regiones Pacífica, Amazonía y en el occidente y norte de la región Andina; en el resto del país predominarían condiciones mayormente secas. Las precipitaciones de mayor importancia, con probabilidad de actividad eléctrica asociada, se prevén en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca", aseguró el Ideam.



La entidad también dijo que lloviznas o lluvias intermitentes son posibles en varias zonas de departamentos como Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar. En el área insular del territorio se espera nubosidad variable, con predominio de tiempo seco. (Le puede interesar: ¿Por qué se presentó una granizada tan intensa en Bogotá? Esto explica el Ideam).



Domingo 1 de marzo

Para el domingo se espera un incremento en la nubosidad y en las precipitaciones asociadas sobre sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. Mientras que en la región Caribe y en la Orinoquía predominarían condiciones mayormente secas. Las mayores precipitaciones son probables con tormentas eléctricas en zonas de Chocó y Valle.

También se esperan lluvias en Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Boyacá, sur de Bolívar y Cesar. Lluvias ligeras a lloviznas se prevén en áreas de Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Huila y Córdoba. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera nubosidad variable, con predominio de tiempo seco.