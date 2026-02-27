En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Estados Unidos celebra captura en Colombia de 'Cucaracho', peligroso cabecilla del Tren de Aragua

Estados Unidos celebra captura en Colombia de 'Cucaracho', peligroso cabecilla del Tren de Aragua

Según el Departamento de Estado de EE. UU., Jorge Luis Páez fue uno de los siete miembros del Tren de Aragua arrestados en una serie de operativos en Colombia a lo largo de dos días.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de feb, 2026
Jorge Luis Páez, alias Cucaracho -
Redes sociales

La Policía capturó en la ciudad de Santa Marta a Jorge Luis Páez Cordero, alias Cucaracho, uno de los señalados criminales más buscados en el mundo y ficha clave en Colombia del máximo jefe de la banda delincuencial trasnacional Tren de Aragua, alias Niño Guerrero. El supuesto delincuente era buscado en casi 200 países del mundo y el Gobierno de Estados Unidos celebró su detención.

A través de un comunicado, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó: “Gran trabajo de las autoridades colombianas, apoyado por las fuerzas del orden de Estados Unidos y el Departamento de Estado en la captura de Jorge Luis Láez Cordero, ‘Cucaracho’, líder clave de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua. Fue uno de los siete miembros del Tren de Aragua arrestados en una serie de operativos en Colombia a lo largo de dos días. El Tren de Aragua es conocido por participar en narcotráfico, tráfico sexual, secuestro, extorsión, tráfico de armas, lavado de dinero e incluso asesinato, lo que fomenta la violencia e introduce narcóticos en Estados Unidos. Esta acción subraya el compromiso de la Administración Trump con la designación, desmantelamiento y eliminación de grupos terroristas transnacionales violentos como el Tren de Aragua. Acciones decisivas como estas contribuyen a la seguridad de las comunidades estadounidenses y de la región”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Así fue la captura de alias Cucaracho

Alias cucaracho fue sorprendido por comandos del Gaula de la Policía mientras dormía, al parecer con su pareja sentimental, en la habitación de un lujoso conjunto residencial en Santa Marta.

A alias cucaracho, la Policía le venía siguiendo los pasos desde hace varios meses hasta que lo ubicaron en un edificio de la capital del Magdalena. Los uniformados de Colombia y la DEA, desde el aire con un dron, verificaron su identidad, lo vigilaron por varias horas e incluso en la piscina del sitio.

Desde el edificio en donde lo capturaron, indicaron las autoridades, alias Cucaracho movía todo el negocio del narcotráfico del Tren de Aragua. También coordinaba el envío de lanchas repletas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

Páez fue requerido mediante circular roja de Interpol por los delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

Alias Cucaracho es, al parecer, el responsable de coordinar envíos de droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, lo que evidencia el carácter transnacional de su accionar criminal.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

