Habla familiar de las víctimas del dron con explosivos que cayó sobre vivienda en Segovia, Antioquia

Laura Tapias sigue sin hallarle explicación a lo que le ocurrió a sus tres familiares, que fueron víctimas de un dron cargado de explosivos que cayó sobre la vivienda en la que habitaban, en Segovia, Antioquia.
La tensión en Segovia, municipio del nordeste de Antioquia, no cesa. Los habitantes de esta zona han sido obligados a vivir bajo la constante presencia y enfrentamientos de actores armados como el Clan del Golfo, Eln y disidencias de las Farc.
NOTICIA EN DESARROLLO