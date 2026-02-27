En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ENCUESTA INVAMER
NICOLÁS MADURO
VOLCÁN EN ANTIOQUIA
BANCOLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Habla familiar de las víctimas del dron con explosivos que cayó sobre vivienda en Segovia, Antioquia

Habla familiar de las víctimas del dron con explosivos que cayó sobre vivienda en Segovia, Antioquia

El sobreviviente del ataque, de 49 años de edad, sigue recluido en un centro asistencial de Medellín y reviste condiciones de gravedad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Dron con explosivos cayó sobre vivienda en Segovia, Antioquia, y mató a mujer y dos hijos
Archivo Colprensa

Laura Tapias sigue sin hallarle explicación a lo que le ocurrió a sus tres familiares, que fueron víctimas de un dron cargado de explosivos que cayó sobre la vivienda en la que habitaban, en Segovia, Antioquia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La tensión en Segovia, municipio del nordeste de Antioquia, no cesa. Los habitantes de esta zona han sido obligados a vivir bajo la constante presencia y enfrentamientos de actores armados como el Clan del Golfo, Eln y disidencias de las Farc.

Últimas Noticias

  1. Estados Unidos celebra captura en Colombia de 'Cucaracho', peligroso cabecilla del Tren de Aragua
    Jorge Luis Páez, alias Cucaracho -
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Estados Unidos celebra captura en Colombia de 'Cucaracho', peligroso cabecilla del Tren de Aragua

  2. Mujer que quería vender carro en Bogotá denuncia que un policía se lo entregó a presunto estafador
    La mujer había dado a luz hace pocos días -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Mujer que quería vender carro en Bogotá denuncia que un policía se lo entregó a presunto estafador

NOTICIA EN DESARROLLO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Municipio de Segovia

Disidencias de las FARC

Clan del Golfo

ELN

Publicidad

Publicidad

Publicidad