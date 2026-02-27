En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Ejército rescató a tres menores reclutadas forzosamente por disidencias: una estaba embarazada

Ejército rescató a tres menores reclutadas forzosamente por disidencias: una estaba embarazada

Las tres adolescentes se presentaron ante los uniformados sin armas. Actores ilegales se las habrían llevado en contra de su voluntad hace dos meses.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
Reclutamiento forzado Caquetá
Las jóvenes habrían sido vinculadas al grupo armado organizado residual GAO-r Estructura Rodrigo Cadete.

Uniformados del Ejército Nacional rescataron a tres menores de edad que fueron víctimas de reclutamiento forzado en zona rural de Florencia, Caquetá. La acción surge como resultado de un trabajo de inteligencia en el que los miembros de la fuerza pública pudieron ubicar a las adolescentes, que habrían sido vinculadas al grupo armado organizado residual GAO-r Estructura Rodrigo Cadete, Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de Calarcá.

El rescate fue llevado a cabo por tropas de la Décima Segunda Brigada, orgánica de la Sexta División del Ejército, lograron la recuperación de tres menores de edad en la vereda Remolinos, corregimiento Danubio. De acuerdo con la información preliminar que se pudo recoger en el terreno, las menores de edad se presentaron ante los miembros de la fuerza sin armamento y expresaron que habían sido reclutadas desde hace dos meses. El general Luis Fernando Salgado Romero, comandante de la Sexta División del Ejército reveló que se trataba de dos hermanas que tienen entre 13 y 14 años, y una adolescente de 16 que se encuentra en estado de embarazo.

A partir de esa acción, las tropas realizaron inserción en el área, aseguraron el perímetro, verificaron la información mediante un enlace que tenían con una fuente humana, brindaron primeros auxilios a las adolescentes y efectuaron la extracción hacia una zona segura.

Ya en un lugar seguro, se activó una ruta institucional para restablecer los derechos de las tres menores de edad. Asimismo fueron puestas a disposición de una autoridad competente para continuar con el protocolo establecido por la ley en pro de garantizar atención a los menores que son víctimas de este delito.

Cabe recordar que el reclutamiento de menores constituye una grave violación a los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Por esa razón, la fuerza pública colombiana ha fortalecido las operaciones ofensivas contra las estructuras responsables.

