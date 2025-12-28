Reportan temblor en la tarde del 28 de diciembre al sur de Bolívar: magnitud y epicentro

Un temblor de magnitud 3.4 se presentó en la tarde de este dómingo 28 de diciembre en el municipio de Montecristo, en el sur del departamento de Bolívar, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).



De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:43 p.m. y tuvo una profundidad de 51 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de profundidad intermedia. El epicentro se localizó en las coordenadas 7,66° de latitud y -74,51° de longitud.

El temblor fue percibido en varios municipios cercanos, entre ellos El Bagre, en Antioquia, a 34 kilómetros del epicentro; Zaragoza, también en Antioquia, a 43 kilómetros; y Santa Rosa del Sur, Bolívar, a 61 kilómetros.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños materiales, Sin embargo, el SGC continúa realizando monitoreos preventivos en la zona.La entidad recuerda que Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en una región de interacción de placas tectónicas, por lo que es fundamental que la ciudadanía esté informada y conozca los protocolos de seguridad ante este tipo de eventos.



Además se recuerda la importancia de reportar si sintió el sismo a través de sus canales oficiales, información que permite mejorar el monitoreo y análisis de estos fenómenos.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y con expertos en sismología, la respuesta está directamente relacionada con la posición geológica del territorio nacional. Colombia se encuentra sobre una de las regiones tectónicas más activas del continente, atravesada por la Cordillera de los Andes, una cadena montañosa considerada “joven” desde el punto de vista geológico.

“La Cordillera de los Andes aún se está formando. Empezó a levantarse hace pocos millones de años y sigue en constante movimiento”, explicó Marta Calvache, experta en sismología, durante una entrevista en Noticias Caracol hace unos años. Esta dinámica provoca acumulación de energía en la corteza terrestre que, al liberarse, genera los temblores que percibe la población.

Según la especialista, un sismo ocurre cuando la energía acumulada en las rocas supera su resistencia, se produce una ruptura y esa energía se libera en forma de ondas que viajan en todas las direcciones. “Eso es exactamente lo que sentimos cuando tiembla”, precisó.

Los expertos aclaran que las réplicas se producen porque la ruptura en la corteza no ocurre de manera uniforme. “Queda una zona inestable que puede generar decenas, cientos o incluso miles de pequeños sismos durante días o semanas”, señaló Calvache.

Colombia, además, tiene una alta exposición sísmica, cerca del 87 % del territorio nacional está en zonas donde pueden presentarse movimientos telúricos. Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de la prevención, el cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente y la preparación ciudadana.

Desde la gestión del riesgo, se reitera que los sismos no se pueden predecir con fecha y hora exactas, pero sí es posible reducir su impacto. Tener planes familiares de emergencia, rutas de evacuación definidas y edificaciones bien diseñadas puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

“El sismo no debe ser sinónimo de desastre”, concluyen los expertos. Vivir en un país geológicamente activo implica aprender a convivir con esta realidad, informarse y estar preparados.

