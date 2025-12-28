En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Reportan temblor en la tarde del 28 de diciembre al sur de Bolívar: magnitud y epicentro

Reportan temblor en la tarde del 28 de diciembre al sur de Bolívar: magnitud y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano informó que en la tarde de este domingo se presentó un movimiento telúrico. Estas son las principales características.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de dic, 2025

Temblor
Se reportó en la tarde de 27 de diciembre -
Servicio Geológico Colombiano - Canva

