Rescatan a 4 menores que iban a ser reclutados por disidencias en Soacha, informó De la Espriella

Ocho presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, fueron capturados en Soacha, Cundinamarca, en un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según informó Abelardo de la Espriella, la operación permitió frustrar el traslado de cuatro menores de edad que, presuntamente, serían llevados al Guaviare.



De la Espriella destacó el resultado de la operación contra las redes de reclutamiento de menores en el país. De acuerdo con la información divulgada, los ocho capturados estarían vinculados con el Frente Franco Benavides y fueron detenidos por los delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego.

Uno de los principales resultados del procedimiento fue impedir que los cuatro menores de edad fueran trasladados desde Soacha hasta el departamento del Guaviare, donde presuntamente serían entregados a integrantes de esta estructura armada ilegal.

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Según el reporte, el operativo se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que permitió la captura de las ocho personas señaladas.



De los ocho detenidos, cinco ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, lo que significa que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial, de acuerdo con la decisión adoptada por las autoridades judiciales.



Tras conocerse el resultado de la operación en Soacha, De la Espriella reconoció el trabajo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y aseguró que las acciones contra las estructuras dedicadas al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes continuarán.

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"¡EN COLOMBIA, CON NUESTROS NIÑOS NO SE METEN!", expresó al presentar el balance del procedimiento. Asimismo, señaló que con esta intervención se logró afectar las redes utilizadas por las disidencias para incorporar menores de edad a sus filas.

"No vamos a permitir que sigan robándoles la infancia y el futuro a nuestros niños", manifestó. Finalmente, reiteró que se mantendrán las acciones para perseguir a quienes estarían involucrados en el reclutamiento ilícito de menores y advirtió que buscarán que respondan ante la justicia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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