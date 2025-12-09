Asesinan a patrullera de la Policía frente a su hijo en el Huila: estaba de vacaciones

El director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó sobre el asesinato de la patrullera Karen Estéfany Pajoy Candela. El hecho criminal ocurrió en la vereda Alto Cañada, del municipio de La Plata, departamento del Huila.

"Nuestra uniformada, quien se encontraba en su periodo de vacaciones, fue atacada sin mediar palabra por sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín. Un acto de retaliación criminal que enluta a la Institución y conmueve al país", escribión Rincón Zambrano en su cuenta de X.



El presidente de la República, Gustavo Petro, lamentó el hecho y aseguró que los responsables del crimen fueron las disidencias de las Farc. "Crimen de guerra brutal cometido por el EMC", escribió el mandatario en una publicación de su cuenta de X. Además, Petro dijo que la hermana y el hijo de la patrullera estaban presentes en el momento del asesinato.



El director de la Policía dijo que en la zona donde fue atacada la patrullera delinque el frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo. "Organización que ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública, la población civil y el sector estratégico. Una demostración más de que estas estructuras criminales no respetan la vida ni la tranquilidad de los colombianos", enfatizó.

