Revelan video del momento exacto cuando el periodista Óscar Gómez Agudelo fue asesinado en Armenia

La ciudad de Armenia, Quindío, está de luto tras el asesinato del periodista Óscar Gómez Agudelo este viernes, cuando llegaba a trabajar a la emisora Rumba del Café, donde tenía un programa matutino llamado La Comunidad. Su muerte fue anunciada este viernes en vivo por sus compañeros.

“Acaban de asesinar a Óscar Gómez Agudelo a la entrada de las instalaciones de Rumba del Café, en el 92.1, sobre la calle 10 con carrera 16 y 17. Se viven momentos de terror en La Comunidad”, fueron las palabras de uno de sus colegas, quien quedó aterrado con la noticia.

“Triste lo que sucede en nuestro departamento, triste lo que sucede en Colombia. Le quitan la vida a la gente por hablar en público. A todos los oyentes de La Comunidad, una oración, que Dios tenga en su santa gloria a nuestro periodista Óscar Gómez Agudelo. (...) No hemos sido capaces de arrancar programación porque ustedes entenderán que estamos asustados, estamos muy tristes con esta imagen desoladora, que una imagen no quisiera uno tenerla”, agregó el reportero.



Video de la muerte de Óscar Gómez Agudelo

Según se informó, el periodista estaba arribando a la emisora hacia las 8 de la mañana y ya se encontraba en la puerta de la edificación cuando fue abordado por un sujeto que le disparó, por lo menos, en tres oportunidades.

Varios de los impactos fueron en la cara, por lo que la víctima falleció en el sitio. El criminal, según información preliminar, huyó a pie del lugar.

En un video captado por cámaras de seguridad se ve que Óscar Gómez, hacia las 7:56 de la mañana, acababa de bajarse de su vehículo cuando fue interceptado en el andén por un hombre que portaba una sudadera negra con líneas amarillas.

Sin mediar palabra, el sujeto le disparó y luego huyó. El periodista quedó tendido en la calle y, segundos después, sus compañeros y las personas que vivían en las viviendas cercanas se acercaron para ver lo que había ocurrido.

#EsNoticia 📌

Este fue el momento en que sicarios en Armenia asesinaron al periodista, Oscar Gómez Agudelo, cuando ingresaba a la emisora Rumba del Cafe. pic.twitter.com/vR4rv1HNmp — TSM Noticias (@tsmnoticias) January 24, 2025

Ofrecen millonaria recompensa tras muerte de Óscar Gómez Agudelo

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información que permita ubicar a los asesinos de Óscar Gómez Agudelo.

“¡Rechazo categóricamente cualquier acto de violencia! El asesinato del periodista y líder cívico Oscar Gómez Agudelo no solo enluta a su familia y a la comunidad quindiana, sino que representa un golpe directo a la prensa regional. Como gobernador del Quindío, me comprometo a trabajar para que este crimen no quede en la impunidad. He exigido a las autoridades activar todos los protocolos necesarios para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, aseguró en redes sociales.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien manifestó su rechazo al “asesinato de Óscar Gómez Agudelo en Armenia esta mañana. Cualquier hecho de violencia debe ser rechazado tajantemente. Nadie en Colombia debe ser asesinado”.

Salvación Nacional, movimiento político del que hizo parte el reportero, también repudió la muerte del “excandidato a la Alcaldía de Armenia, periodista y director departamental. Desde la organización enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia”.